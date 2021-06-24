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Сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 00:20
Сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 - Фото
Сборная Украины на Евро-2020 (фото - УАФ)

Сборная Украины по футболу сыграет со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится во вторник 29 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ничьи в этом матче быть не может. Если основное время закончится с равным счетом, то команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если и в экстра-таймах победителя не выявят, то будут бить серию пенальти.

Победитель пары Швеция – Украина сыграет в 1/4 финала с триумфатором поединка Англия – Германия.

Все пары 1/8 финала Евро-2020 выглядят так (в скобках указана дата матчей и время их начала по Киеву):

Бельгия – Португалия (27 июня, 22:00);

Италия – Австрия  (26 июня, 22:00);

Франция – Швейцария (28 июня, 22:00);

Хорватия – Испания (28 июня, 19:00);

Швеция – Украина (29 июня, 22:00);

Англия – Германия (29 июня, 19:00);

Нидерланды – Чехия (27 июня, 19:00);

Уэльс – Дания (26 июня, 19:00).

Ниже можно посмотреть сетку плей-офф Евро-2020. На ней можно посмотреть, кто с кем может сыграть в 1/4 финала, полуфинале и финале Евро-2020. Нажмите на нее, чтобы увеличить.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Новость дополняется…

 

Марк Сировой
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футбол сборная Швеции сборная украины плей-офф сборная евро-2020 1/8
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