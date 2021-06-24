Сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020
Сборная Украины по футболу сыграет со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится во вторник 29 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ничьи в этом матче быть не может. Если основное время закончится с равным счетом, то команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если и в экстра-таймах победителя не выявят, то будут бить серию пенальти.
Победитель пары Швеция – Украина сыграет в 1/4 финала с триумфатором поединка Англия – Германия.
Все пары 1/8 финала Евро-2020 выглядят так (в скобках указана дата матчей и время их начала по Киеву):
Бельгия – Португалия (27 июня, 22:00);
Италия – Австрия (26 июня, 22:00);
Франция – Швейцария (28 июня, 22:00);
Хорватия – Испания (28 июня, 19:00);
Швеция – Украина (29 июня, 22:00);
Англия – Германия (29 июня, 19:00);
Нидерланды – Чехия (27 июня, 19:00);
Уэльс – Дания (26 июня, 19:00).
Ниже можно посмотреть сетку плей-офф Евро-2020. На ней можно посмотреть, кто с кем может сыграть в 1/4 финала, полуфинале и финале Евро-2020. Нажмите на нее, чтобы увеличить.
Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих группах. Команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам (3:2), победила Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).
- Сборная Швеции будет играть в плей-офф на правах победителя группы Е. Она сыграла вничью с Испанией (0:0), обыграла Словакию (1:0) и Польшу (3:2).
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