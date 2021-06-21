Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко забил "сухой лист" (гол с нулевого или отрицательного угла) на тренировке команды перед матчем Евро-2020 со сборной Австрии. Этот фрагмент опубликовал в своем блоге пресс-атташе специалиста Николай Васильков (на видео – примерно с 09:50).

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На кадрах видно, что Шевченко находился за линией ворот, подрезал мяч внешней стороны стопы – и тот по дуге влетел в сетку.

"Он сделал это так неторопливо, между прочим. Просто ударил даже не с нулевого, а с отрицательного угла – и залетело с большим запасом. Посмотрите, как это делает этот гениальный мастер", – улыбаясь прокомментировал гол Шевченко Васильков.

Сборная Украины провела на Евро-2020 два матча: проиграла Нидерландам (3:2) и победила Северную Македонию (2:1).

Сегодня Украина сыграет с Австрией в заключительном матче группы С. Для выхода в 1/8 финала на Италию достаточно ничьи. При поражении возможны и выход в плей-офф с третьего места на другую команду, и вылет с Евро-2020.

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Марк Сировой

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