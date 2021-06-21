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"Гениальный мастер". Шевченко забил "сухой лист" на тренировке сборной Украины – видео видео

21.06.2021, 11:08
Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины на Евро-2020 (фото Павла Кубанова, УАФ)
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко забил "сухой лист" (гол с нулевого или отрицательного угла) на тренировке команды перед матчем Евро-2020 со сборной Австрии. Этот фрагмент опубликовал в своем блоге пресс-атташе специалиста Николай Васильков (на видео – примерно с 09:50).

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На кадрах видно, что Шевченко находился за линией ворот, подрезал мяч внешней стороны стопы – и тот по дуге влетел в сетку.

"Он сделал это так неторопливо, между прочим. Просто ударил даже не с нулевого, а с отрицательного угла – и залетело с большим запасом. Посмотрите, как это делает этот гениальный мастер", – улыбаясь прокомментировал гол Шевченко Васильков.

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Марк Сировой
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