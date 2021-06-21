Сегодня на Евро-2020 сборная Украины и Австрии сыграют заключительный матч группы С, который определит дальнейшую судьбу команд на турнире.

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Поединок пройдет на "Арене Националэ" в Бухаресте. Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия можно будет в понедельник 21 июня в 19:00 на каналах ТРК Украина, Футбол 1 / 2, платформе OLL.TV.

Украина после досадного поражения от Нидерландов (3:2) и непростой победы над Северной Македонией (2:1) имеет в активе три очка. У Австрии – столько же: она обыграла Северную Македонию (3:1) и проиграла Нидерландам (2:0). Украинцы занимают второе место в группе благодаря большему количеству забитых мячей.

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Сборная Нидерландов гарантировала себе место в плей-офф турнира. Сборная Украины теоретически может занять второе или третье место. Расклады выглядят так:

1. Второе место – возможно при победе над Австрией или ничье. В таком случае Украина выйдет в плей-офф турнира и сыграет в 1/8 финала с Италией, которая выиграла группу А.

2. Третье место – будет, если Украина сегодня проиграет. В таком случае украинцы могут выйти в плей-офф (если попадут в четверку лучших команд на Евро-2020, которые заняли третьи места в группах), а могут и не выйти (если в четверку не попадут).

Если Украина выйдет в плей-офф с третьего места, то может сыграть в 1/8 либо с победителем группы F (им может стать Франция, Германия или Португалия), либо с победителем группы Е (Швеция, Словакия или Испания).

Перед матчем с Австрией у команды Андрея Шевченко – две потери. Не сыграют вингер "Ференцвароша" Александр Зубков (залечивает растяжение мышцы после матча с Нидерландами) и защитник "Динамо" Денис Попов (его беспокоит икроножная мышца), сообщала за день до игры пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

У Австрии же наоборот вернется в строй форвард "Шанхай Порт" Марко Арнаутович, который был дисквалифицирован на матч с Нидерландами после оскорбления соперника в поединке с Северной Македонией.

Украина и Австрия ранее встречались дважды – в товарищеских матчах. В 2011-м победила Украина (2:1), а в 2012-м – Австрия (3:2).

Евро-2020 стартовало 11 июня. Финал турнира состоится 11 июля на "Уэмбли" в Лондоне, однако пока не завершена еще стадия группового этапа.

В 1/8 финала Евро-2020 уже квалифицировались: Италия (победитель группы А), Уэльс (второе место группы А) и Нидерланды (победитель группы С).

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Марк Сировой

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