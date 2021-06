Евро-2020. Ярмоленко побил рекорд Шевченко в сборной Украины и пошутил над Роналду – видео

В матче Евро-2020 с Северной Македонией футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко побил рекорд легендарного форварда и нынешнего главного тренера сборной – Андрея Шевченко. На пресс-конференции он в шутку спародировал знаменитого португальского форварда Криштиану Роналду.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ярмоленко в поединке с Северной Македонией забил гол и отдал голевую передачу, обеспечив команде победу 2:1. Теперь у него – 63 результативных действия за главную команду страны (42 гола + 21 голевая передача), у Шевченко – 61 (48 голов + 13 ассистов), отмечает Sportarena.

На послематчевой преcc-конференции Ярмоленко спародировал Роналду, который несколько дней назад на пресс-конференции убрал со стола спонсорские бутылки газировки Coca-Cola, призвав пить воду. Также это, вероятно, была отсылка к французу Полю Погба, который убрал бутылку пива Heineken.

"Я видел там Роналду убрал Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!" – сказал Ярмоленко, видимо намекая компаниям на спонсорские контракты.

Читайте также: Фанаты сборной Украины спели на Евро-2020 кричалку о Путине. Депутаты РФ требуют наказания

Украинец был признан лучшим игроком матча.

Andriy Yarmolenko takes the prize after inspiring Ukraine to victory with a goal & an assist Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/G8hXfS4O0x

Он забивает второй матч подряд – как и форвард сборной Украины Роман Яремчук. Ярмоленко и Яремчук – первый в истории чемпионатов Европы дуэт, который забивает в двух стартовых матчах турнира, отмечает статистический ресурс Opta.

2 – Andriy Yarmolenko and Roman Yaremchuk are the first ever duo to both score in each of their side's opening two matches at a single European Championship tournament. Deadly. #EURO2020 pic.twitter.com/imzqqLB0M6