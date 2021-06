Скорость в футболе. УЕФА назвал самых быстрых игроков на Евро-2020 – список

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола пока является самым быстрым футболистом на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на странице турнира в Twitter.

В топ-5 самых быстрых футболистов на Евро-2020 попали:

1. Леонардо Спинаццола (Италия, "Рома") – 33,8 км/ч;

2. Дэниел Джеймс (Уэльс, "Манчестер Юнайтед") – 33,5 км/ч;

3. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") – 33,1 км/ч;

4. Брель Эмболо (Швейцария, "Боруссия" Менхенгладбах) – 32,8 км/ч;

5. Джованни Ди Лоренцо (Италия, Наполи) – 32,6 км/ч.

Who will have recorded the fastest speed by the end of #EURO2020? #EUROmobility | @volkswagen pic.twitter.com/vxK37ffg2n