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Скорость в футболе. УЕФА назвал самых быстрых игроков на Евро-2020 – список

17.06.2021, 17:40
Скорость в футболе. УЕФА назвал самых быстрых игроков на Евро-2020 – список - Фото
Леонардо Спинаццола и Кевин Мбабу, Швейцария 0 - 3 Италия, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола пока является самым быстрым футболистом на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на странице турнира в Twitter.

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В топ-5 самых быстрых футболистов на Евро-2020 попали:

1. Леонардо Спинаццола (Италия, "Рома") – 33,8 км/ч;

2. Дэниел Джеймс (Уэльс, "Манчестер Юнайтед") – 33,5 км/ч;

3. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити") – 33,1 км/ч;

4. Брель Эмболо (Швейцария, "Боруссия" Менхенгладбах) – 32,8 км/ч;

5. Джованни Ди Лоренцо (Италия, Наполи) – 32,6 км/ч.

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Марк Сировой
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