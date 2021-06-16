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Рекорд Роналду и автогол Германии. Как прошли матчи в "группе смерти" на Евро-2020 – фото

16.06.2021, 07:27
Рекорд Роналду и автогол Германии. Как прошли матчи в
Криштиану Роналду после рекорда в матче Венгрия 0 - 3 Португалия, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Вчера в "группе смерти" на Евро-2020 состоялись матчи Франция 1:0 Германия и Венгрия 0:3 Португалия. Знаменитый португалец Криштиану Роналду установил рекорд по голам на чемпионатах Европы, а немец Маттс Хуммельс отличился автоголом.

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Сначала в Будапеште Венгрия сыграла с Португалией – действующим чемпионом Европы. Хозяева забили первыми во втором тайме, но гол Соболча Шена был отменен из-за офсайда.

Счет 0:0 сохранялся практически до конца матча, однако на 84-й минуте за португальцев забил Рафаэль Герейро, за которым не уследили защитники в районе 11-метровой отметки. На 87-й Роналду отличился с пенальти, а на 92-й "обстучался в стенку" с партнером, обыграл вратаря и забил свой второй гол.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, обогнав по этому показателю легендарного француза Мишеля Платини, сообщили в пресс-службе УЕФА. На счету португальца – 11 мячей на финальных стадиях турнира.

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В центральном матче тура сборная Франции (действующий чемпион мира, титул 2018 года) со счетом 1:0 обыграла Германию (предпоследний чемпион мира, титул 2014 года).

Единственный мяч во встрече забили немцы. На 20-й минуте Маттс Хуммельс нерасторопно сыграл после прострела Эрнандеса и вколотил мяч в девятку своих ворот.

Кроме автогола Хуммельса, французы забивали дважды, однако голы Карима Бензема и Килиана Мбаппе были отменены из-за офсайда.

После первого тура Португалия и Франция лидируют в группе F, на третьем месте – Германия, на четвертом – Венгрия.

В группе сыграют еще два тура. В 1/8 финала точно выйдут первые две команды, а также может выйти третья – если войдет в четверку лучших команд, которые заняли третье место в группах на Евро-2020.

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Марк Сировой
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