Фанаты сборной Украины спели на Евро-2020 кричалку о Путине. Депутаты РФ требуют наказания

На трибунах во время победного матча сборной Украины с командой Северной Македонии на Евро-2020 украинские фанаты спели традиционную за время войны России против Украины кричалку о президенте РФ Владимире Путине. В нелегитимной Госдуме России не оставили это без внимания: призывают UEFA "жестко отреагировать", пишет Sport24.

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Как выразился член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев, кричалка – это некая "хорошо спланированная провокация" и "полная ахинея", а фанатов "кто-то заводит, никак они не могут успокоиться".

Российский депутат призывает запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро и оштрафовать УАФ. Говорит, UEFA "обязан" это сделать.

Олимпийская чемпионка и депутат-едрос в Госдуме Светлана Журова пригрозила, что "это так просто оставлять нельзя", и что МИД РФ может подать в суд иск за "оскорбление личности и достоинства" Путина. Она требует выразить дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране-хозяйке матча Румынии.

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Известный украинофоб, депутат Госдумы Николай Валуев заверил, что "реакция безусловно будет" и пожаловался, что "мы болеем за украинскую сборную", а ее фанаты оскорбляют Путина.

Экс-тренер в том числе донецкого "Металлурга" Сергей Ташуев заявил, что "не нужно уделять этому большого внимания", и тут же сказал, что кричалка – это "огульная, неправильная и несправедливая критика", а фанаты – "одурманены" и "забыли о культуре".

Мимо внимания росСМИ не прошло и то, что в одном из киевских баров на афише матчей вместо "сборная России" было написано "оккупанты".

17 июня в Бухаресте украинская команда в изматывающем противостоянии одолела македонцев со счетом 2:1 и сохранила шансы на выход из группы после стартового поражения Нидерландам (2:3).

Впервые "песню" о Путине исполнили ультрас "Металлиста" и "Шахтера" перед одним из матчей УПЛ весной 2014 года.

Ранее Путин ответил на обвинения Байдена: Кто как обзывается, тот так и сам называется.

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Евгений Пилипенко

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