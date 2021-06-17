Шевченко о победе сборной: Хотелось, чтобы матч поскорее закончился

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу первой команды над Северной Македонией: он заявил, что хотел, чтобы поединок закончился быстрее, так как в конце игры присутствовала "нервозность" среди игроков сборной. Об этом он сказал в эфире Футбол 1.

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"Хотелось, чтобы матч побыстрее закончился. Команда сыграла два хороших тайма, где-то была какая-то нервозность, у нас достаточно было моментов, чтобы довести игру и закрыть. Ребята где-то потеряли уверенность", – отметил главный тренер сборной.

По его словам, сборную Украины в раздевалке поздравил президент Владимир Зеленский, он позвонил команде сразу после игры.

Украина в первом туре Евро-2020 драматично проиграла Нидерландам со счетом 3:2, а Северная Македония оказалась слабее Австрии – 3:1.

Сегодня, 17 июня, сборная Украины по футболу обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1.

Сегодня вечером сыграют другие соперники Украины по группе: Австрия и Нидерланды – игра состоится в 22:00.

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Станислав Стороженко

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