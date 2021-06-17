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Шевченко о победе сборной: Хотелось, чтобы матч поскорее закончился

17.06.2021, 18:51
Шевченко о победе сборной: Хотелось, чтобы матч поскорее закончился - Фото
Андрей Шевченко (фото - пресс-служба УАФ)

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу первой команды над Северной Македонией: он заявил, что хотел, чтобы поединок закончился быстрее, так как в конце игры присутствовала "нервозность" среди игроков сборной. Об этом он сказал в эфире Футбол 1.

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"Хотелось, чтобы матч побыстрее закончился. Команда сыграла два хороших тайма, где-то была какая-то нервозность, у нас достаточно было моментов, чтобы довести игру и закрыть. Ребята где-то потеряли уверенность", – отметил главный тренер сборной.

По его словам, сборную Украины в раздевалке поздравил президент Владимир Зеленский, он позвонил команде сразу после игры. 

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Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский андрей шевченко сборная украины по футболу северная македония
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