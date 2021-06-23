Футбол. Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020
По итогам группового турнира сборная Украины по футболу вышла в плей-офф Евро-2020.
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Несмотря на поражение от Австрии (0:1), сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в группах.
Это стало известно по завершении матчей в группе Е Испания – Словакия (5:0) и Швеция – Польша (3:2).
Соперниками украинцев в 1/8 финала будет один из победителей групп F или Е.
Матчи плей-офф Евро-2020 состоятся 26-29 июня.
ДОПОЛНЕНО В 22:05
Президент Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.
"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!" – написал президент.
Он отметил, что несмотря на то, что украинская сборная будет играть в 1/8 чемпионата Европы "не без доли везения", футболисты заслужили эту возможность.
- Сборная Украины на Евро-2020 проиграла Нидерландам (3:2), победила Северную Македонию (2:1), уступила Австрии (0:1). Она заняла третье место в группе С.
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