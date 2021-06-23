UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2021, 21:08
Футбол. Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
дополнено

По итогам группового турнира сборная Украины по футболу вышла в плей-офф Евро-2020.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Несмотря на поражение от Австрии (0:1), сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в группах.

Это стало известно по завершении матчей в группе Е Испания – Словакия (5:0) и Швеция – Польша (3:2).

Соперниками украинцев в 1/8 финала будет один из победителей групп F или Е.

Матчи плей-офф Евро-2020 состоятся 26-29 июня.

ДОПОЛНЕНО В 22:05

Президент Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!" – написал президент.

Он отметил, что несмотря на то, что украинская сборная будет играть в 1/8 чемпионата Европы "не без доли везения", футболисты заслужили эту возможность.

Читайте также: Россия проиграла Дании с разгромным счетом: итоги третьего тура ЕВРО-2020 в группах B и C

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 