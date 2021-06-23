Футбол. Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

дополнено

По итогам группового турнира сборная Украины по футболу вышла в плей-офф Евро-2020.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Несмотря на поражение от Австрии (0:1), сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в группах.

Это стало известно по завершении матчей в группе Е Испания – Словакия (5:0) и Швеция – Польша (3:2).

Соперниками украинцев в 1/8 финала будет один из победителей групп F или Е.

Матчи плей-офф Евро-2020 состоятся 26-29 июня.

ДОПОЛНЕНО В 22:05

Президент Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!" – написал президент.

Он отметил, что несмотря на то, что украинская сборная будет играть в 1/8 чемпионата Европы "не без доли везения", футболисты заслужили эту возможность.

Читайте также: Россия проиграла Дании с разгромным счетом: итоги третьего тура ЕВРО-2020 в группах B и C

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.