Евро-2020. Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

На Евро-2020 португальский форвард Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Вчера Роналду забил два гола в матче Португалия 2:2 Франция. Оба раза он отличился с пенальти.

На 28-й минуте Роналду развел вратаря Уго Льориса и мяч по разным углам, открыв счет в матче. А на 60-й сам заработал пенальти и забил гол, снова ударив в противоположный от голкипера угол. Этим голом Роналду установил окончательный счет поединка.

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Таким образом он забил 109 голов за сборную Португалии и повторил рекорд иранского форварда Али Даеи. Для Роналду это второй голевой рекорд на Евро-2020. В первом туре он стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы, забив два гола сборной Венгрии. Также португалец сейчас лидирует в списке бомбардиров на Евро-2020 с пятью забитыми голами. Ближайшие преследователи забили по три.

Список же лучших бомбардиров мира в матчах за сборные выглядит так:

109 голов Али Даеи (Иран) – 149 матчей;

109 голов Криштиану Роналду (Португалия) – 177 матчей;

89 голов Мохтар Дахари (Малайзия) – 142 матча;

84 гола Ференц Пушкаш (Венгрия) – 85 матчей;

79 голов Годфри Читалу (Замбия) – 111 матчей;

78 голов Хуссейн Саид (Ирак) – 137 матчей;

77 голов Пеле (Бразилия) – 92 матча;

76 голов Али Мабхут (ОАЭ) – 92 матча;

75 голов Шандор Кочиш (Венгрия) – 68 матчей;

75 голов Кунисигэ Камамото (Япония) – 76 матчей;

75 голов Башар Абдулла (Кувейт) – 134 матча.

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в группах. В 1/8 португальцы встретятся с Бельгией.

Сборная Украины тоже вышла в плей-офф с третьего места в группе. В 1/8 финала она встретится со Швецией.

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Марк Сировой

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