UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-игрок "Барселоны". Донецкий "Шахтер" купил вице-чемпиона мира по футболу из Бразилии

22.06.2021, 13:03
Экс-игрок
Марлон (фото - FC SHAKHTAR, Facebook)

Донецкий "Шахтер" купил защитника итальянского "Сассуоло" Марлона, который в 2015 году стал вице-чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии U-20, а также был игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Марлон подписал контракт с "Шахтером" на пять лет. Заплаченная за футболиста цена не разглашается. В то же время итальянский журналист Джанлука Ди Марцио писал, что бразильца купили за 12 млн евро с бонусами. Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 млн евро.

Таким образом Марлон стал третьим новичком "Шахтера" в летнее межсезонье. В донецкой команде он присоединиться к ее новому главному тренеру Роберто Де Дзерби. Ранее они вместе работали в "Сассуоло".

В пресс-службе "Шахтера" отмечают, что Марлон родился 7 сентября 1995 года в бразильском Дуки-ди-Кашаисе. Он начинал карьеру на взрослом уровне в составе "Флуминенсе" из Рио-де-Жанейро, за который провел 69 матчей.

Летом 2016-го Марлон был арендован "Барселоной", а затем и выкуплен. За "блаугранас" он сыграл два матча в испанской Ла Лиге, дебютировал в Лиге чемпионов. В сезоне 2017/18 выступал за "Ниццу" на правах аренды (27 матчей), летом 2018-го перешел в "Сассуоло" (66 игр, один гол).

Марлон также был основным центральным защитником сборной Бразилии U-20. Вместе с ней он стал вице-чемпионом мира в 2015 году.

Читайте также: Евро-2020. Сборная Украины еще может выйти в плей-офф: какие результаты ее устроят

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
марлон шахтер сассуоло трансфер роберто де дзерби
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 