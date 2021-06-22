Экс-игрок "Барселоны". Донецкий "Шахтер" купил вице-чемпиона мира по футболу из Бразилии

Донецкий "Шахтер" купил защитника итальянского "Сассуоло" Марлона, который в 2015 году стал вице-чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии U-20, а также был игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Марлон подписал контракт с "Шахтером" на пять лет. Заплаченная за футболиста цена не разглашается. В то же время итальянский журналист Джанлука Ди Марцио писал, что бразильца купили за 12 млн евро с бонусами. Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 млн евро.

Таким образом Марлон стал третьим новичком "Шахтера" в летнее межсезонье. В донецкой команде он присоединиться к ее новому главному тренеру Роберто Де Дзерби. Ранее они вместе работали в "Сассуоло".

В пресс-службе "Шахтера" отмечают, что Марлон родился 7 сентября 1995 года в бразильском Дуки-ди-Кашаисе. Он начинал карьеру на взрослом уровне в составе "Флуминенсе" из Рио-де-Жанейро, за который провел 69 матчей.

Летом 2016-го Марлон был арендован "Барселоной", а затем и выкуплен. За "блаугранас" он сыграл два матча в испанской Ла Лиге, дебютировал в Лиге чемпионов. В сезоне 2017/18 выступал за "Ниццу" на правах аренды (27 матчей), летом 2018-го перешел в "Сассуоло" (66 игр, один гол).

Марлон также был основным центральным защитником сборной Бразилии U-20. Вместе с ней он стал вице-чемпионом мира в 2015 году.

Читайте также: Евро-2020. Сборная Украины еще может выйти в плей-офф: какие результаты ее устроят

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.