Евро-2020. Сборная Украины еще может выйти в плей-офф: какие результаты ее устроят
Несмотря на поражение от Австрии (0:1), сборная Украины по футболу все еще может выйти в 1/8 финала Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в группах.
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Сейчас известны окончательные результаты в группах А, В и С. Рейтинг команд, занявших третьи места выглядит так (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):
1. Швейцария – 4 очка (4:5);
2. Украина – 3 очка (4:5);
3. Финляндия – 3 очка (1:3).
Лучшая третья команда определяется по таким критериям: большее количество очков – лучшая разница забитых и пропущенных (при равенстве предыдущего показателя) – большее количество забитых голов – большее количество побед – меньшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка – один балл, красная – три) – более высокое место в рейтинге европейской квалификации.
Для прохода в 1/8 финала Украину устроит один из таких раскладов в оставшихся трех группах:
Группа D
– Ничья Хорватии и Шотландии;
Группа E
– Ничья или победа Швеции в матче с Польшей + победа одной из команд в матче Словакия – Испания (в этом матче не устраивает Украину поражение Словакии со счетом 2:3, 3:4 и тд);
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Группа F
– Разгром Францией Португалии с разницей в три и более мяча + победа Германии с Венгрией или ничья;
– Разгром Францией Португалии с разницей в три и более мяча + такой же разгром Венгрией Германии.
Если Украина выйдет в 1/8 финала, то сыграет либо с победителем группы Е, либо с победителем группы F.
- Сборная Украины на Евро-2020 проиграла Нидерландам (3:2), победила Северную Македонию (2:1), уступила Австрии (0:1). Она заняла третье место в группе С.
- С Евро-2020 уже точно вылетели Россия, Турция и Северная Македония.
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