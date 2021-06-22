Евро-2020. Сборная Украины еще может выйти в плей-офф: какие результаты ее устроят

Несмотря на поражение от Австрии (0:1), сборная Украины по футболу все еще может выйти в 1/8 финала Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в группах.

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Сейчас известны окончательные результаты в группах А, В и С. Рейтинг команд, занявших третьи места выглядит так (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):

1. Швейцария – 4 очка (4:5);

2. Украина – 3 очка (4:5);

3. Финляндия – 3 очка (1:3).

Лучшая третья команда определяется по таким критериям: большее количество очков – лучшая разница забитых и пропущенных (при равенстве предыдущего показателя) – большее количество забитых голов – большее количество побед – меньшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка – один балл, красная – три) – более высокое место в рейтинге европейской квалификации.

Для прохода в 1/8 финала Украину устроит один из таких раскладов в оставшихся трех группах:

Группа D

– Ничья Хорватии и Шотландии;

Группа E

– Ничья или победа Швеции в матче с Польшей + победа одной из команд в матче Словакия – Испания (в этом матче не устраивает Украину поражение Словакии со счетом 2:3, 3:4 и тд);

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Группа F

– Разгром Францией Португалии с разницей в три и более мяча + победа Германии с Венгрией или ничья;

– Разгром Францией Португалии с разницей в три и более мяча + такой же разгром Венгрией Германии.

Если Украина выйдет в 1/8 финала, то сыграет либо с победителем группы Е, либо с победителем группы F.

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Марк Сировой

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