Евро-2020. Шевченко раскритиковал игру Украины с Австрией, Зеленский сборную поддержал

Сборная Украины по футболу много ошибалась и везде опаздывала в проигранном матче с Австрией (0:1) на Евро-2020, считает главный тренер команды Андрей Шевченко, передает пресс-служба УАФ. Президент Владимир Зеленский поддержал команду в Twitter, напомнив что еще есть шансы на плей-офф.

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Шевченко отметил, что Украина прежде всего не выдержала физически: проиграла много индивидуальных дуэлей, везде опаздывала, допустила много непринужденных ошибок. По его словам, сборной трудно играть три матча в столь сжатые сроки – и "тяжело говорить о конструктивной игре, когда команда не готова".

"Во втором тайме были попытки что-то изменить, мы пытались бороться. Но это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем, как в первом тайме, нам в плей-офф не было бы чего делать. Но два поединка (с Нидерландами и Северной Македонией, – ред.) мы провели на хорошем уровне. Сегодня – да, сыграли плохой матч", – сказал тренер.

Замены в составе Украины "ни к чему не привели", отметил Шевченко. Единственным позитивным моментом он назвал то, что сборная "боролась до конца, не опустила руки и продолжала верить в успешное завершение матча".

Зеленский же написал, что на Евро-2020 собраны лучшие из лучших, матч был тяжелым и закончился горьким, досадным поражением.

"Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержки! Потому что это – наши ребята. Сборная, мы с тобой!" – добавил президент.

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Сборная Украины на Евро-2020 проиграла Нидерландам (3:2), победила Северную Македонию (2:1), уступила Австрии (0:1).

Украина еще может выйти в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в группах. Однако это зависит от результатов последнего тура в других группах на Евро-2020.

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Марк Сировой

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