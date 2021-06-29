Евро-2020. Англия побеждает Германию и выходит в 1/4 финала

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу на лондонском "Уэмбли" сборная Англии победила сборную Германии со счетом 2:0.

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Голы забили Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86-я).

В 1/4 финала Англия в Глазго будет играть с победителем пары Швеция — Украина.

Сегодня сборная Украины и Швеции сыграют в 1/8 финала Евро-2020.

Вадим Ребрина

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