Евро-2020. Англия побеждает Германию и выходит в 1/4 финала
29.06.2021, 21:48
Фото: twitter.com/EURO2020
В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу на лондонском "Уэмбли" сборная Англии победила сборную Германии со счетом 2:0.
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Голы забили Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86-я).
В 1/4 финала Англия в Глазго будет играть с победителем пары Швеция — Украина.
Сегодня сборная Украины и Швеции сыграют в 1/8 финала Евро-2020.
- Уже известны три пары четвертьфиналистов Евро-2020: Швейцария – Испания (2 июля), Бельгия – Италия (2 июля), Чехия – Дания (3 июля).
- С Евро-2020 уже вылетели три фаворита: сборная Франции (действующий чемпион мира), Португалии (действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций УЕФА) и Нидерландов (финалист Лиги наций УЕФА).
- Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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