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Матч года. Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 07:35
Сборная Украины на Евро-2020 (фото - ЕРА)
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 Сегодня сборная Украины и Швеции сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Для украинцев это будет первый в истории матч плей-офф Чемпионата Европы по футболу.

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Поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина можно будет во вторник 29 июня в 22:00 на каналах Украина, Футбол 1 / 2, платформах OLL.TV и MEGOGO.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в 1/4 финала Евро-2020 на триумфатора пары Англия – Германия. Поединок англичан и немцев также состоится сегодня, но в 19:00. Трансляцию можно смотреть на тех же каналах и платформах, за исключением ТРК Украина.

Сборная Украины играет в 1/8 финала Евро-2020, заняв третье место в группе С. Швеция – триумфатор группы Е. Именно победа шведов над поляками в группе позволила украинцам сыграть в плей-офф турнира.

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Сборная Украины прилетела в Глазго с 25 футболистами, хотя брала на Евро-2020 26 исполнителей. Из-за повреждения икроножной мышцы отправился домой защитник "Динамо" Денис Попов.

Травмировавшийся в матче против Нидерландов вингер "Ференцвароша" Александр Зубков уже работает с мячом индивидуально, сообщала накануне игры со шведами пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Однако главный тренер Андрей Шевченко сказал, что он не готов к сегодняшнему поединку.

Украина и Швеция ранее сыграли четыре матча: две победы украинцев, одна ничья и одна победа шведов. Последний и самый памятный матч был на групповом этапе Евро-2012. Тогда украинцы победили на НСК Олимпийский со счетом 2:1, а оба гола забил Шевченко. Это были последние голы в карьере легендарного форварда. В УАФ и УЕФА напомнили, как это было, показав его второй мяч с передачи нынешнего лидера сборной Андрея Ярмоленко:

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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

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Марк Сировой
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