Футболисты сборной Украины эмоционально отреагировали на новость, что они вышли в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в группе С. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Украинской ассоциации футбола (смотрите с 05:00).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для прохода в плей-офф Евро-2020 украинцам нужны были определенные результаты в группе Е: победа или ничья сборной Швеции с Польшей, а также победа одной из команд в поединке Испания – Словакия.

Судя по кадрам, футболисты сборной вместе с тренерами и персоналом смотрели эти матчи в холле отеля в Бухаресте, где находится лагерь команды.

После победного для шведов гола Виктора Клаэссона на последних минутах украинская делегация начала громко кричать и радоваться.

"Спасибо Швеция, едем в Глазго играть со Швецией (в 1/8 финала Евро-2020, – ред.)!", – сказал на видео пресс-аташе сборной Александр Глывинский.

Полузащитник Александр Зинченко громко закричал "Vamos!". Это слово переводится с испанского как "вперед!" или "давай!" и популярно в футбольной среде. Затем украинцы с улыбками на лицах поздравляли друг друга.

Читайте также: Посол Швеции потроллил сборную Украины мемом за выход в 1/8 Евро-2020, польский ответил

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.