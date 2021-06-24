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"Спасибо, Швеция!" Как сборная Украины отреагировала на проход в 1/8 Евро-2020 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 12:57
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Футболисты сборной Украины эмоционально отреагировали на новость, что они вышли в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в группе С. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Украинской ассоциации футбола (смотрите с 05:00).

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Для прохода в плей-офф Евро-2020 украинцам нужны были определенные результаты в группе Е: победа или ничья сборной Швеции с Польшей, а также победа одной из команд в поединке Испания – Словакия.

Судя по кадрам, футболисты сборной вместе с тренерами и персоналом смотрели эти матчи в холле отеля в Бухаресте, где находится лагерь команды.

После победного для шведов гола Виктора Клаэссона на последних минутах украинская делегация начала громко кричать и радоваться.

"Спасибо Швеция, едем в Глазго играть со Швецией (в 1/8 финала Евро-2020, – ред.)!", – сказал на видео пресс-аташе сборной Александр Глывинский.

Полузащитник Александр Зинченко громко закричал "Vamos!". Это слово переводится с испанского как "вперед!" или "давай!" и популярно в футбольной среде. Затем украинцы с улыбками на лицах поздравляли друг друга. 

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Марк Сировой
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Александр Зинченко футбол сборная Швеции сборная украины плей-офф сборная евро-2020 1/8 финала
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