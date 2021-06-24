Футболисты сборной Украины эмоционально отреагировали на новость, что они вышли в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в группе С. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Украинской ассоциации футбола (смотрите с 05:00).
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Для прохода в плей-офф Евро-2020 украинцам нужны были определенные результаты в группе Е: победа или ничья сборной Швеции с Польшей, а также победа одной из команд в поединке Испания – Словакия.
Судя по кадрам, футболисты сборной вместе с тренерами и персоналом смотрели эти матчи в холле отеля в Бухаресте, где находится лагерь команды.
После победного для шведов гола Виктора Клаэссона на последних минутах украинская делегация начала громко кричать и радоваться.
"Спасибо Швеция, едем в Глазго играть со Швецией (в 1/8 финала Евро-2020, – ред.)!", – сказал на видео пресс-аташе сборной Александр Глывинский.
Полузащитник Александр Зинченко громко закричал "Vamos!". Это слово переводится с испанского как "вперед!" или "давай!" и популярно в футбольной среде. Затем украинцы с улыбками на лицах поздравляли друг друга.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих группах. Команда Шевченко проиграла Нидерландам (3:2), победила Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).
- В 1/8 финала сборная Украины сыграет со Швецией.
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