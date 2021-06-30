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30.06.2021, 00:34

Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020

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Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020
Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020
Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020Матч года. Сборная Украины в экстра-таймах победила Швецию в 1/8 Евро-2020

29 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" сборные Украины и Швеции играли в 1/8 финала Евро-2020. Украина победила со счетом 2:1 и вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Пришлось играть два экстра-тайма.

В основное время голы забили: 

На 27-й минуте Александр Зинченко вывел сборную Украины вперед – 1:0.

На 43-й Эмиль Форсберг сравнял счет – 1:1.

В первом экстра-тайме сборная Швеции осталась в меньшинстве – Маркус Даниэльссон получил красную карточку за грубую игру против Артема Беседина.

В дополнительное время второго экстра-тайма Александр Довбик забил второй мяч в ворота шведов – 2:1.

Для украинцев это был первый в истории матч плей-офф Чемпионата Европы по футболу.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборной Англии.

Сборная Украины играла в 1/8 финала Евро-2020, заняв третье место в группе С. Швеция – триумфатор группы Е. Именно победа шведов над поляками в группе позволила украинцам сыграть в плей-офф турнира.

До сегодняшней игры Украина и Швеция сыграли четыре матча: две победы украинцев, одна ничья и одна победа шведов. Последний и самый памятный матч был на групповом этапе Евро-2012. Тогда украинцы победили на НСК Олимпийский со счетом 2:1, а оба гола забил Шевченко. Это были последние голы в карьере легендарного форварда.

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Теги: футбол, евро-2020
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