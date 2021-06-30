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Евро-2020. Форвард сборной Украины в матче со Швецией побил рекорд Платини

30.06.2021, 09:40
Евро-2020. Форвард сборной Украины в матче со Швецией побил рекорд Платини - Фото
Гол Артема Довбика в матче Швеция 1 - 2 Украина (фото - ЕРА)

Форвард сборной Украины Артем Довбик побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини, забив решающий гол в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщает в Twitter статистический ресурс Opta.

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Как отмечается, Довбик забил гол Швеции на 120 минуте 37 секунде. Это самый поздний победный гол в истории  Чемпионатов Европы. Ранее он принадлежал Платини, который голом на 118 минуте 53 секунде матча принес Франции победу в полуфинале Евро-1984 с Португалией (3:2).

Кроме того, гол Довбика стал вторым самым поздним в истории Чемпионатов Европы. Первенство принадлежит турку Семиху Шентюрку, который на Евро-2008 забил гол на 121 минуте 01 секунде в матче с Хорватией и перевел игру в серию пенальти.

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Марк Сировой
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