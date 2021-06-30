Евро-2020. Форвард сборной Украины в матче со Швецией побил рекорд Платини
Форвард сборной Украины Артем Довбик побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини, забив решающий гол в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщает в Twitter статистический ресурс Opta.
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Как отмечается, Довбик забил гол Швеции на 120 минуте 37 секунде. Это самый поздний победный гол в истории Чемпионатов Европы. Ранее он принадлежал Платини, который голом на 118 минуте 53 секунде матча принес Франции победу в полуфинале Евро-1984 с Португалией (3:2).
Кроме того, гол Довбика стал вторым самым поздним в истории Чемпионатов Европы. Первенство принадлежит турку Семиху Шентюрку, который на Евро-2008 забил гол на 121 минуте 01 секунде в матче с Хорватией и перевел игру в серию пенальти.
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- Сборная Украины на Евро-2020 заняла третье место в группе С на Евро-2020. Победа Швеции в группе Е позволила ей впервые в истории выйти в 1/8 турнира.
- В ночь с 29 на 30 июня Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в экстра-таймах со счетом 1:2.
- 3 июля сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
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