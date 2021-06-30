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"Исторический момент". Шевченко и Зеленский отреагировали на победу Украины над Швецией

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 06:43
Андрей Шевченко после матча Швеция 1 - 2 Украина, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал "историческим моментом" победу его команды над сборной Швецией в 1/8 финала Евро-2020 (2:1). Президент Владимир Зеленский заговорил о четвертьфинале, полуфинале и финале турнира.

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"Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Парни играли именно для них…Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас", – цитирует Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

По его словам, сборная Украины выходила на матч со Швецией с другой тактикой и системой игры: необходимо было обезопасить фланги и насытить зоны, где шведы владели преимуществом. "Я благодарен футболистам за то, что они выполнили все идеально", – добавил тренер.

Шевченко также отметил, что матч получился жестким, с множеством столкновений в конце. Он не смог сказать конкретики о травме форварда Артема Беседина, но выразил надежду, что связки в его колене не повреждены.

Тренер также сказал, что сборной необходима "вера и стойкость", чтобы пройти Англию в четвертьфинале Евро-2020. По его словам, у англичан – "сильная команда с хорошими исполнителями и длинной лавкой запасных". Утром Украина проведет тренировку в Глазго, а после обеда полетит в Рим, где состоится поединок с Англией, сообщил Шевченко.

Зеленский не делал анализ матча, но написал в Facebook, что поздравлять команду с этой победой – "большое счастье".

"Мы гордимся вами всей страной. Какое же большое счастье написать это именно после победы. И получить возможность написать еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А может и после финала Евро!" – добавил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский футбол сборная Швеции андрей шевченко сборная украины евро-2020 сборная
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