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Игрок сборной Швеции перед матчем с Украиной: Из Крыма меня заставили бежать россияне

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 16:17
Игрок сборной Швеции перед матчем с Украиной: Из Крыма меня заставили бежать россияне - Фото
Свенссон на предматчевой пресс-конференции (Фото - ЕРА)

Единственный шведский игрок, когда-либо игравший в чемпионатах Украины, Густав Свенссон заявил, что в 2014-ом он был вынужден бежать из Крыма из-за россиян. Об этом сообщает Göteborg Posten

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Свенссон проходил просмотр в "Днепре", киевском "Арсенале" и "Динамо", однако играть он остался в симферопольской "Таврии" – за нее швед отыграл полтора года.

"Я помню наш предпоследний вечер в Крыму. Мы ужинали с друзьями. В ресторане была живая музыка, играли украинскии мелодии, но в доме через дорогу расположился снайпер. На следующий день воцарился хаос, и я решил, что нужно немедленно уезжать. Но аэропорт был уже закрыт, однако клуб помог с автобусом", – говорит Свенссон.

По его словам, во время выезда из Крыма его автобус остановили российские военные и они долго проверяли документы, "тыча в лицо автоматом".

"Бежать меня заставили скорее россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и ​​моем старом клубе", – сказал шведский игрок.

Станислав Стороженко
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Спорт Крым футбол швеция оккупация сборная украины по футболу евро-2020
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