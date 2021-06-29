Игрок сборной Швеции перед матчем с Украиной: Из Крыма меня заставили бежать россияне
Единственный шведский игрок, когда-либо игравший в чемпионатах Украины, Густав Свенссон заявил, что в 2014-ом он был вынужден бежать из Крыма из-за россиян. Об этом сообщает Göteborg Posten.
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Свенссон проходил просмотр в "Днепре", киевском "Арсенале" и "Динамо", однако играть он остался в симферопольской "Таврии" – за нее швед отыграл полтора года.
"Я помню наш предпоследний вечер в Крыму. Мы ужинали с друзьями. В ресторане была живая музыка, играли украинскии мелодии, но в доме через дорогу расположился снайпер. На следующий день воцарился хаос, и я решил, что нужно немедленно уезжать. Но аэропорт был уже закрыт, однако клуб помог с автобусом", – говорит Свенссон.
По его словам, во время выезда из Крыма его автобус остановили российские военные и они долго проверяли документы, "тыча в лицо автоматом".
"Бежать меня заставили скорее россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и моем старом клубе", – сказал шведский игрок.
- Уже сегодня национальная сборная Украины по футболу сыграет с командой Швеции. Для украинцев это будет первый в истории матч плей-офф Чемпионата Европы по футболу.
- Известны три пары четвертьфиналистов Евро-2020: Швейцария – Испания (2 июля), Бельгия – Италия (2 июля), Чехия – Дания (3 июля).
- С Евро-2020 уже вылетели три фаворита: сборная Франции (действующий чемпион мира), Португалии (действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций УЕФА) и Нидерландов (финалист Лиги наций УЕФА).
- Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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