В ответном матче донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк" со счетом 2:1 и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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"Шахтер" открыл счет на 27 минуте (на видео – с 01:30). Додо прорвался по флангу и отдал пас на Тете. Бразилец с лицевой линии сделал передачу во вторую линию атаки – и Лассина Траоре забил гол ударом в дальний угол.

Второй гол "Шахтер" забил на 76-й минуте (на видео – с 03:35). Во время суматохи в штрафной площадке расторопнее всех на добивании оказался Маркос Антонио.

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"Генк" сумел отквитать лишь один мяч (на видео – с 05:05). На 90-й минуте Сирила Дессерса не удержали в районе 11-метровой точки – и тот не оставил шансов вратарю Анатолию Трубину.

2:1. "Шахтер" выигрывает второй матч с "Генком" и делает общий счет двухмачтевого противостояния 4:2. Команда Роберто Де Дзерби выходит в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с "Монако", который прошел "Спарту" из Праги (5:1 по сумме двух матчей). Победитель матча "Шахтер" – "Монако" сыграет в группе ЛЧ, проигравший – в группе Лиги Европы.

Из еврокубков вылетели уже два украинских клуба. "Ворскла" (проиграла финскому "КуПС") и "Колос" (проиграл "Шахтеру" из Караганды) покинули Лигу конференций УЕФА.

Кроме "Шахтера" продолжат представлять Украину на евроарене "Динамо" (сыграет в группе ЛЧ) и "Заря" (сыграет в квалификации ЛЕ).

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Марк Сировой

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