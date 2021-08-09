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Футбол. Основной защитник "Динамо" прооперирован – он пропустит полгода

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 11:30
Футбол. Основной защитник
Денис Попов (фото - пресс-служба ФК Динамо Киев)

Основной защитник киевского "Динамо" Денис Попов прооперирован после травмы крестообразных связок в колене – он пропустит полгода. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

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Попов травмировался в матче с ровенским "Вересом" во втором туре Украинской Премьер-Лиги. Поединок для 22-летнего защитника начинался успешно – уже на 4-й минуте он забил гол ударом головой.

Однако на 30-й минуте Попов столкнулся с соперником на фланге и рухнул на газон. Защитник пытался продолжить игру, но через несколько минут снова лег на поле. Травмированного футболиста заменил Илья Забарный.

Позже детальное обследование показало: у Попова – тяжелая травма, повреждение передней крестообразной связки, говорится в сообщении киевского клуба.

По словам старшего врача "Динамо" Андрея Шморгуна, Попов перенес операцию, ориентировочный срок восстановления – шесть месяцев.

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Марк Сировой
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динамо травма верес операция сборная украины денис попов крестообразные связки
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