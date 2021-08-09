Футбол. Основной защитник "Динамо" прооперирован – он пропустит полгода

Основной защитник киевского "Динамо" Денис Попов прооперирован после травмы крестообразных связок в колене – он пропустит полгода. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Попов травмировался в матче с ровенским "Вересом" во втором туре Украинской Премьер-Лиги. Поединок для 22-летнего защитника начинался успешно – уже на 4-й минуте он забил гол ударом головой.

Однако на 30-й минуте Попов столкнулся с соперником на фланге и рухнул на газон. Защитник пытался продолжить игру, но через несколько минут снова лег на поле. Травмированного футболиста заменил Илья Забарный.

Позже детальное обследование показало: у Попова – тяжелая травма, повреждение передней крестообразной связки, говорится в сообщении киевского клуба.

По словам старшего врача "Динамо" Андрея Шморгуна, Попов перенес операцию, ориентировочный срок восстановления – шесть месяцев.

На Евро-2020 тяжелую травму получил форвард "Динамо" Артем Беседин. Он также выбыл на полгода, но не держит зла на травмировавшего его футболиста сборной Швеции.

Читайте также: Вытащил из девятки. Лунин красивым сейвом спас "Реал" в матче с "Миланом" – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.