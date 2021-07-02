"Это не шахматы". Травмированный форвард сборной Украины простил футболиста Швеции
Форвард сборной Украины Артем Беседин простил защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, который серьезно травмировал его в матче 1/8 финала Евро-2020. Об этом Беседин рассказал в комментарии Tribuna.
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По словам Беседина, Даниэльссон подошел и извинился после матча. Украинец его извинения принял.
"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне", – добавил Беседин.
Форварду жаль, что он больше не сыграет на Евро-2020. Однако он "всем сердцем" будет поддерживать сборную Украины в матче против Англии в 1/4 финала турнира.
Беседин также поблагодарил всех за поддержку, заверил, что залечит травму, вернется сильнее и постарается помочь сборной Украины и киевскому "Динамо" в будущем.
- Сборная Украины на Евро-2020 заняла третье место в группе С на Евро-2020. Победа Швеции в группе Е позволила ей впервые в истории выйти в 1/8 турнира.
- В ночь с 29 на 30 июня Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в экстра-таймах со счетом 1:2. Беседин сыграл около 10 минут в экстра-тайме, но получил травму и был заменен после грубого фола Даниэльссона. Шведский защитник получил прямую красную карточку. Травма Беседина оказалась тяжелой, восстановление займет полгода.
- 3 июля сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
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