UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это не шахматы". Травмированный форвард сборной Украины простил футболиста Швеции

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 14:38
Травма Артема Беседина в матче Швеция 1 - 2 Украина, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Форвард сборной Украины Артем Беседин простил защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, который серьезно травмировал его в матче 1/8 финала Евро-2020. Об этом Беседин рассказал в комментарии Tribuna.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Беседина, Даниэльссон подошел и извинился после матча. Украинец его извинения принял.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне", – добавил Беседин.

Форварду жаль, что он больше не сыграет на Евро-2020. Однако он "всем сердцем" будет поддерживать сборную Украины в матче против Англии в 1/4 финала турнира.

Беседин также поблагодарил всех за поддержку, заверил, что залечит травму, вернется сильнее и постарается помочь сборной Украины и киевскому "Динамо" в будущем.

Читайте также: Один из лидеров сборной Украины не готов на 100%, есть физические проблемы – тренер

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
травма сборная Швеции сборная украины сборная евро-2020 артем беседин Маркус Даниэльссон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 