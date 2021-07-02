"Это не шахматы". Травмированный форвард сборной Украины простил футболиста Швеции

Форвард сборной Украины Артем Беседин простил защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, который серьезно травмировал его в матче 1/8 финала Евро-2020. Об этом Беседин рассказал в комментарии Tribuna.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Беседина, Даниэльссон подошел и извинился после матча. Украинец его извинения принял.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне", – добавил Беседин.

Форварду жаль, что он больше не сыграет на Евро-2020. Однако он "всем сердцем" будет поддерживать сборную Украины в матче против Англии в 1/4 финала турнира.

Беседин также поблагодарил всех за поддержку, заверил, что залечит травму, вернется сильнее и постарается помочь сборной Украины и киевскому "Динамо" в будущем.

Читайте также: Один из лидеров сборной Украины не готов на 100%, есть физические проблемы – тренер

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.