Один из лидеров сборной Украины не готов на 100%, есть физические проблемы – тренер

Один из лидеров сборной Украины, полузащитник Руслан Малиновский, не готов на 100% из-за физических проблем. Об этом в эфире Radio 24 заявил тренер сборной Украины, помощник главного наставника Андрея Шевченко, Мауро Тассотти, передает Milan News 24.

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"У Малиновского есть физические проблемы. Мы стараемся их решить. Он готов не на 100%, но у него есть сумасшедшие качества. У него есть молниеносный удар, он опасен при неактивных атаках", – сказал итальянский специалист.

СПРАВКА. Малиновский провел хороший сезон 20/21 в итальянской Серии А за "Аталанту". Он забил восемь голов, а также отдал 12 голевых передач в 36 матчах. Он стал лучшим ассистентом чемпионата, а его команда – бронзовым призером. На Евро-2020 Малиновский отметился одним ассистом ( . Малиновский провел хороший сезон 20/21 в итальянской Серии А за "Аталанту". Он забил восемь голов, а также отдал 12 голевых передач в 36 матчах. Он стал лучшим ассистентом чемпионата, а его команда – бронзовым призером. На Евро-2020 Малиновский отметился одним ассистом ( на Романа Яремчука в матче с Нидерландами ) и не забил пенальти Северной Македонии

Другого лидера сборной, Александра Зинченко, Тассотти назвал "сильным игроком международного уровня". Тренер отметил, что он может легко играть меццалу (атакующего полузащитника), хоть и выступает в "Манчестер Сити" на позиции флангового защитника.

В целом Тассотти назвал выступление сборной на Евро-2020 "историческим результатом".

"Этого никогда не было, люди празднуют, и мы счастливы, что доставили им это удовлетворение. Мы начали (Евро-2020, – ред.) не на своем уровне. Сборная – зеркало чемпионата, украинцы сейчас переживают хороший момент", – добавил он.

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Марк Сировой

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