Один из лидеров сборной Украины не готов на 100%, есть физические проблемы – тренер
Один из лидеров сборной Украины, полузащитник Руслан Малиновский, не готов на 100% из-за физических проблем. Об этом в эфире Radio 24 заявил тренер сборной Украины, помощник главного наставника Андрея Шевченко, Мауро Тассотти, передает Milan News 24.
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"У Малиновского есть физические проблемы. Мы стараемся их решить. Он готов не на 100%, но у него есть сумасшедшие качества. У него есть молниеносный удар, он опасен при неактивных атаках", – сказал итальянский специалист.
Другого лидера сборной, Александра Зинченко, Тассотти назвал "сильным игроком международного уровня". Тренер отметил, что он может легко играть меццалу (атакующего полузащитника), хоть и выступает в "Манчестер Сити" на позиции флангового защитника.
В целом Тассотти назвал выступление сборной на Евро-2020 "историческим результатом".
"Этого никогда не было, люди празднуют, и мы счастливы, что доставили им это удовлетворение. Мы начали (Евро-2020, – ред.) не на своем уровне. Сборная – зеркало чемпионата, украинцы сейчас переживают хороший момент", – добавил он.
- Сборная Украины на Евро-2020 заняла третье место в группе С на Евро-2020. Победа Швеции в группе Е позволила ей впервые в истории выйти в 1/8 турнира.
- В ночь с 29 на 30 июня Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в экстра-таймах со счетом 1:2. 3 июля сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
- Из-за травм расположение сборной покинули форвард Артем Беседин и защитник Денис Попов. Вингер Александр Зубков получил повреждение в первом матче против Нидерландов, но остается с командой на турнире.
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