Евро-2020. Украину и Англию рассудит Борщ

Матч сборной Украины и Англии в 1/4 финала Евро-2020 рассудит немецкая бригада арбитров: Феликс Брых, Марк Борщ и Штефан Лупп. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Брых будет главным арбитром матча Украина – Англия. Борщ и Лупп будут работать на линиях. Четвертый арбитр поединка – испанец Карлос дель Серро Гранде.

За систему видеоповторов VAR будет отвечать арбитр Марко Фритц. Его первые ассистенты – Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн, третий ассистент – Бастиан Данкерт. Все они – из Германии.

В УАФ отмечают, что бригада Брых-Борщ-Лупп уже обслуживала матч сборной Украины на Евро-2020. Это был первый тур в группе С, в котором украинцы проиграли Нидерландам со счетом 3:2.

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Марк Сировой

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