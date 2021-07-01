UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евро-2020. Украину и Англию рассудит Борщ

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 13:03
Евро-2020. Украину и Англию рассудит Борщ - Фото
Нідерланди – Україна, Євро-2020 (фото Павла Кубанова, УАФ)

Матч сборной Украины и Англии в 1/4 финала Евро-2020 рассудит немецкая бригада арбитров: Феликс Брых, Марк Борщ и Штефан Лупп. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Брых будет главным арбитром матча Украина – Англия. Борщ и Лупп будут работать на линиях. Четвертый арбитр поединка – испанец Карлос дель Серро Гранде.

За систему видеоповторов VAR будет отвечать арбитр Марко Фритц. Его первые ассистенты – Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн, третий ассистент – Бастиан Данкерт. Все они – из Германии.

В УАФ отмечают, что бригада Брых-Борщ-Лупп уже обслуживала матч сборной Украины на Евро-2020. Это был первый тур в группе С, в котором украинцы проиграли Нидерландам со счетом 3:2.

Читайте также: Улетел на чартере. В сборной Украины рассказали о состоянии травмированного форварда

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судьи сборная украины сборная Англии арбитр евро-2020 феликс брых марк борщ штефан лупп
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 