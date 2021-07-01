Евро-2020. Украину и Англию рассудит Борщ
Матч сборной Украины и Англии в 1/4 финала Евро-2020 рассудит немецкая бригада арбитров: Феликс Брых, Марк Борщ и Штефан Лупп. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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Брых будет главным арбитром матча Украина – Англия. Борщ и Лупп будут работать на линиях. Четвертый арбитр поединка – испанец Карлос дель Серро Гранде.
За систему видеоповторов VAR будет отвечать арбитр Марко Фритц. Его первые ассистенты – Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн, третий ассистент – Бастиан Данкерт. Все они – из Германии.
В УАФ отмечают, что бригада Брых-Борщ-Лупп уже обслуживала матч сборной Украины на Евро-2020. Это был первый тур в группе С, в котором украинцы проиграли Нидерландам со счетом 3:2.
- Сборная Украины на Евро-2020 заняла третье место в группе С на Евро-2020. Победа Швеции в группе Е позволила ей впервые в истории выйти в 1/8 турнира.
- В ночь с 29 на 30 июня Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в экстра-таймах со счетом 1:2.
- 3 июля в Риме сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Болельщики из Украины не смогут посетить матч из-за карантина.
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