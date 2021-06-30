Улетел на чартере. В сборной Украины рассказали о состоянии травмированного форварда

Форвард сборной Украины Артем Беседин, который получил травму в матче со Швецией на Евро-2020, покинул расположение команды и больше на турнире не сыграет. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Главврач сборной Артур Глущенко сделал первичный осмотр Беседина. У нападающего обнаружили повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок.

Более точный диагноз можно будет поставить после прохождения МРТ, пишут в УАФ. Однако уже сейчас понятно, что Беседину требуется длительное лечение и в ближайшее время он играть не сможет.

После осмотра было решено отправить Беседина в Киев для дальнейшего обследования и лечения в его клубе – "Динамо". Сегодня утром чартер с футболистом прибыл в столицу.

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Марк Сировой

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