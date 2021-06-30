Улетел на чартере. В сборной Украины рассказали о состоянии травмированного форварда
Форвард сборной Украины Артем Беседин, который получил травму в матче со Швецией на Евро-2020, покинул расположение команды и больше на турнире не сыграет. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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Главврач сборной Артур Глущенко сделал первичный осмотр Беседина. У нападающего обнаружили повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок.
Более точный диагноз можно будет поставить после прохождения МРТ, пишут в УАФ. Однако уже сейчас понятно, что Беседину требуется длительное лечение и в ближайшее время он играть не сможет.
После осмотра было решено отправить Беседина в Киев для дальнейшего обследования и лечения в его клубе – "Динамо". Сегодня утром чартер с футболистом прибыл в столицу.
- Сборная Украины на Евро-2020 заняла третье место в группе С на Евро-2020. Победа Швеции в группе Е позволила ей впервые в истории выйти в 1/8 турнира.
- В ночь с 29 на 30 июня Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в экстра-таймах со счетом 1:2. Беседин сыграл около 10 минут в экстра-тайме, но получил травму и был заменен после грубого фола Даниэльссона. Шведский защитник получил прямую красную карточку.
- 3 июля сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
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