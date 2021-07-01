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Украинские болельщики не смогут поехать на матч Украина-Англия в Рим из-за карантина

01.07.2021, 07:37
Украинские болельщики не смогут поехать на матч Украина-Англия в Рим из-за карантина - Фото
Збірна України після матчу Швеція 1 – 2 Україна, Євро-2020 (фото - ЕРА)

Украинские болельщики не смогут в качестве туристов поехать на матч ЕВРО-2020 между сборными Украины и Англии 3 июля 2021 года в Риме из-за карантинных ограничений, установленных Италией. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Италии.

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В посольстве напомнили, что в Италии Украина в связи с мерами по борьбе с эпидемией коронавируса отнесена к группе стран Е, туристические поездки из которых все еще находятся под запретом.

Основанием для посещения Италии для украинцев могут быть:

– работа;
– обучение;
– лечение;
– возвращение на постоянное место жительства;
– обстоятельства, связанные с необходимостью неотложной медицинской помощи.

Также в Италию можно въехать, если подтвердить стабильные отношения (даже без совместного проживания) с гражданами Италии, ЕС или шенгенской зоны, или лицами, проживающими в Италии на законных основаниях.

Обязательным условием после пересечения границы Италии является 10-дневная самоизоляция.

В посольстве подчеркнули, что билеты на матч не являются основанием для въезда в Италию.

Денис Юдин
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футбол италия болельщики карантин евро-2020 коронавирус COVID-19
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