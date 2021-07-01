Украинские болельщики не смогут поехать на матч Украина-Англия в Рим из-за карантина
Украинские болельщики не смогут в качестве туристов поехать на матч ЕВРО-2020 между сборными Украины и Англии 3 июля 2021 года в Риме из-за карантинных ограничений, установленных Италией. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Италии.
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В посольстве напомнили, что в Италии Украина в связи с мерами по борьбе с эпидемией коронавируса отнесена к группе стран Е, туристические поездки из которых все еще находятся под запретом.
Основанием для посещения Италии для украинцев могут быть:
– работа;
– обучение;
– лечение;
– возвращение на постоянное место жительства;
– обстоятельства, связанные с необходимостью неотложной медицинской помощи.
Также в Италию можно въехать, если подтвердить стабильные отношения (даже без совместного проживания) с гражданами Италии, ЕС или шенгенской зоны, или лицами, проживающими в Италии на законных основаниях.
Обязательным условием после пересечения границы Италии является 10-дневная самоизоляция.
В посольстве подчеркнули, что билеты на матч не являются основанием для въезда в Италию.
- Сборная Украины на Евро-2020 заняла третье место в группе С на Евро-2020. Победа Швеции в группе Е позволила ей впервые в истории выйти в 1/8 турнира.
- В ночь с 29 на 30 июня Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в экстра-таймах со счетом 1:2.
- 3 июля сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
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