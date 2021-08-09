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Вытащил из девятки. Лунин красивым сейвом спас "Реал" в матче с "Миланом" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 08:09
Реал 0 - 0 Милан, сейв Андрея Лунина (фото - realmadrid.com)
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Украинский вратарь Андрей Лунин в товарищеском матче с "Миланом" спас мадридский "Реал" красивым сейвом из девятки. Видео этого фрагмента и лучших моментов матча опубликовано в YouTube мадридского клуба.

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Сейв украинского голкипера случился на 65-й минуте матча (01:40 на видео). Браим Диас пробивал из-под защитников с полукруга штрафной площадки, мяч по дуге летел в дальнюю девятку (верхний угол ворот), однако Лунин на удар среагировал и угрозу парировал.

Матч "Реал" – "Милан" завершился со счетом 0:0. За мадридцев не реализовал пенальти Гарет Бейл, который сам 11-метровый и заработал. Также команды обменялись ударами по каркасу ворот: "Милан" на 2-й минуте выстрелил в штангу, "Реал" на 52-й – в перекладину.

Лунин появился на поле после перерыва, заменив своего главного конкурента – Тибо Куртуа. "Реал" стартует в официальных матчах нового сезона уже в субботу 14 августа – мадридцы сыграют в первом туре Ла Лиги против "Алавеса".

  • Летом 2018-го Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари". Украинец первые два сезона провел в арендах, выступая за "Леганес", "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо".
  • В прошлом сезоне Лунин был резервным вратарем "Реала". Дебют в официальных матчах за "галактикос" не удался – матч 1/16 финала Кубка Испании завершился сенсационным поражением "Реала" от "Алькояно" из третьего по силе дивизиона страны. 
  • В это межсезонье из "Реала" ушел главный тренер Зинедин Зидан, при котором Лунин практически не получал игровой практики. Новый наставник мадридцев Карло Анчелотти не отправил украинца в аренду и задействует в товарищеских матчах при подготовке к сезону.

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 Видео – Real Madrid/YouTube

Марк Сировой
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Реал андрей лунин милан сейв
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