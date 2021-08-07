Главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров – Sport.ua
07.08.2021, 15:40
Сергей Ребров (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)
Новым тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров. Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на источники в Федерации футбола.
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Собеседники журналистов сообщили, что бывший тренер "Ференцвароша" и "Динамо" будет представлен в качестве наставника сборной в пондельник, 9 августа 2021 года.
Контракт, по информации журналистов, будет подписан по схеме "2+1", он будет руководить сборной во время отбора на Чемпионат мира-2022 и Чемпионат Европы-2024, по завершению отбора на ЧЕ-2024 контракт может быть продлен еще на год.
- С 2016 года главным тренером сборной Украины по футболу был Андрей Шевченко. Вместе с ней он выиграл группу в дивизионе в Лиге наций УЕФА и вывел ее в элитный дивизион. Он также вышел с командой на Евро-2020 и дошел в нем до четвертьфинала.
- 1 августа Шевченко заявил, что его контракт со сборной закончился, и написал прощальную речь.
- 5 августа 2021 года сообщалось, что претендентами на должность главного теренера сборной являются Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко.
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