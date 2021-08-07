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Главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров – Sport.ua

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 15:40
Главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров – Sport.ua - Фото
Сергей Ребров (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Новым тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров. Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на источники в Федерации футбола.

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Собеседники журналистов сообщили, что бывший тренер "Ференцвароша" и "Динамо" будет представлен в качестве наставника сборной в пондельник, 9 августа 2021 года.

Контракт, по информации журналистов, будет подписан по схеме "2+1", он будет руководить сборной во время отбора на Чемпионат мира-2022 и Чемпионат Европы-2024, по завершению отбора на ЧЕ-2024 контракт может быть продлен еще на год.

Денис Юдин
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футбол Сергей Ребров украинская сборная по футболу главный тренер
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