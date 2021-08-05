Маркевич или Михайличенко. Есть два потенциальных кандидата на место Шевченко – Sport.ua

На должность главного тренера сборной Украины по футболу претендуют два кандидата – Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко. Об этом сообщает Sport.ua.

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Выборы главного тренера сборной должны состояться 9 августа на исполкоме Украинской ассоциации футбола.

На кресло, оказавшееся вакантным после ухода Андрея Шевченко, есть несколько претендентов.

По информации журналистов, для президента УАФ Андрея Павелко приоритетный кандидат на эту должность – глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич: Павелко предложил Маркевичу возглавить главную команду страны, но переговоры пока не завершены.

Как пишут в издании, Павелко хочет, чтобы Маркевич поработал со сборной до конца 2021 года (то есть до конца отбора на ЧМ-2022), а Маркевичу нужен контракт до конца 2024 года.

По данным журналистов, если главе УАФ не удастся переубедить главу Комитета сборных, то запасной кандидат на должность тренера сборной – Алексей Михайличенко.

По словам источника издания в УАФ, Михайличенко готов возглавить национальную сборную на условиях руководства федерации.

В издании добавили, что в исполкоме УАФ (из ближнего окружения Павелко) есть люди, которые выступают за приглашение иностранного специалиста, но они в явном меньшинстве.

Кандидатура Сергея Реброва, нынешнего тренера "Аль-Айна" в УАФ сейчас не рассматривается – в связи с занятостью Реброва и очевидными сложностями при одностороннем разрыве контракта с клубом из ОАЭ, информируют журналисты.

СПРАВКА. Мирон Маркевич – футболист и тренер. Работал в командах: Торпедо (Луцк), Подолье (Хмельницкий), Карпаты (Львов), Кривбасс (Кривой Рог), Металлург (Запорожье), Анжи (Махачкала, Россия), Металлист (Харьков) и Днепр (Днепр). Был главным тренером национальной сборной Украины. С июля 2016 года – председатель комитета национальных сборных ФФУ.

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