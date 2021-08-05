Маркевич или Михайличенко. Есть два потенциальных кандидата на место Шевченко – Sport.ua
На должность главного тренера сборной Украины по футболу претендуют два кандидата – Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко. Об этом сообщает Sport.ua.
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Выборы главного тренера сборной должны состояться 9 августа на исполкоме Украинской ассоциации футбола.
На кресло, оказавшееся вакантным после ухода Андрея Шевченко, есть несколько претендентов.
По информации журналистов, для президента УАФ Андрея Павелко приоритетный кандидат на эту должность – глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич: Павелко предложил Маркевичу возглавить главную команду страны, но переговоры пока не завершены.
Как пишут в издании, Павелко хочет, чтобы Маркевич поработал со сборной до конца 2021 года (то есть до конца отбора на ЧМ-2022), а Маркевичу нужен контракт до конца 2024 года.
По данным журналистов, если главе УАФ не удастся переубедить главу Комитета сборных, то запасной кандидат на должность тренера сборной – Алексей Михайличенко.
По словам источника издания в УАФ, Михайличенко готов возглавить национальную сборную на условиях руководства федерации.
В издании добавили, что в исполкоме УАФ (из ближнего окружения Павелко) есть люди, которые выступают за приглашение иностранного специалиста, но они в явном меньшинстве.
Кандидатура Сергея Реброва, нынешнего тренера "Аль-Айна" в УАФ сейчас не рассматривается – в связи с занятостью Реброва и очевидными сложностями при одностороннем разрыве контракта с клубом из ОАЭ, информируют журналисты.
- Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко работал со сборной с 2016 года. Вместе с ней он выиграл группу в дивизионе в Лиге наций УЕФА и вывел ее в элитный дивизион. Он также вышел с командой на Евро-2020 и дошел в нем до четвертьфинала.
- 1 августа Шевченко заявил, что его контракт со сборной закончился, и написал прощальную речь.
- Украинские и итальянские СМИ неоднократно писали, что Шевченко может получить работу в "Милане". Именно с этим клубом связаны лучшие годы его карьеры как футболиста.
- В УАФ пишут, что штаб Шевченко объяснил его решение не продлевать контракт желанием перейти на клубную работу после Евро-2020.
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