Ради клуба. В УАФ объяснили, почему Шевченко ушел из сборной Украины, и ждут его снова

Уже экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не продлил контракт из-за желания поработать в клубе. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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В УАФ пишут, что в июне 2020-го с Шевченко и его штабом был подписан контракт на год с возможностью продления на 1,5 года по обоюдному согласию. Штаб Шевченко объяснил такое решение желанием перейти на клубную работу после Евро-2020.

"В УАФ пошли навстречу и согласились на такие условия контракта. Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной", – говорится в сообщении.

В УАФ поблагодарили Шевченко за вывод команды на новый уровень, а также сообщили, что 9 августа Исполком УАФ должен принять решение по тренерскому штабу сборной.

Глава УАФ Андрей Павелко написал в Facebook, что рассчитывает на продолжение работы членов штаба Шевченко в структуре УАФ в роли консультантов. Он также не исключает, что, набравшись опыта работы в клубе, Шевченко может вернуться в сборную.

Шевченко работал со сборной с 2016 года. Вместе с ней он выиграл группу в дивизионе в Лиге наций УЕФА и вывел ее в элитный дивизион. Он также вышел с командой на Евро-2020 и дошел в нем до четвертьфинала.

1 августа 2021-го Шевченко заявил, что его контракт со сборной закончился, и написал прощальную речь.

Украинские и итальянские СМИ неоднократно писали, что Шевченко может получить работу в "Милане". Именно с этим клубом связаны лучшие годы его карьеры как футболиста.

Марк Сировой

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