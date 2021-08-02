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Ради клуба. В УАФ объяснили, почему Шевченко ушел из сборной Украины, и ждут его снова

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 15:05
Ради клуба. В УАФ объяснили, почему Шевченко ушел из сборной Украины, и ждут его снова - Фото
Андрей Павелко и Андрей Шевченко (фото - Andrii Pavelko, Facebook)

Уже экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не продлил контракт из-за желания поработать в клубе. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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В УАФ пишут, что в июне 2020-го с Шевченко и его штабом был подписан контракт на год с возможностью продления на 1,5 года по обоюдному согласию. Штаб Шевченко объяснил такое решение желанием перейти на клубную работу после Евро-2020.

"В УАФ пошли навстречу и согласились на такие условия контракта. Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной", – говорится в сообщении.

В УАФ поблагодарили Шевченко за вывод команды на новый уровень, а также сообщили, что 9 августа Исполком УАФ должен принять решение по тренерскому штабу сборной.

Глава УАФ Андрей Павелко написал в Facebook, что рассчитывает на продолжение работы членов штаба Шевченко в структуре УАФ в роли консультантов. Он также не исключает, что, набравшись опыта работы в клубе, Шевченко может вернуться в сборную.

Марк Сировой
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Андрей Павелко контракт андрей шевченко сборная украины клуб уаф
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