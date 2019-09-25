Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. В УЕФА создали новый еврокубок: что нужно знать о турнире

Футбол. В УЕФА создали новый еврокубок: что нужно знать о турнире - Фото
Логотип УЕФА (Фото: Twitter/@32Red)
25.09.2019, 11:20

С 2021 года в Европе будут разыгрываться три континентальных трофея

Вчера, 24 сентября, на исполкоме УЕФА было утверждено название нового европейского клубного турнира, а также была ратифицирована его коммерческая концепция. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Читайте также: Претендовал Харьков. УЕФА выбрал хост-сити на финал Суперкубка

Лига конференций УЕФА станет третьим по престижности еврокубком и стартует уже в 2021 году. В турнире буду участвовать 32 европейских команды. В то же время количество участников Лиги Европы сократится с 64 до 32 клубов.

Участники

Клубы, занявшие высокие места в чемпионатах, которые находятся в нижней части рейтинга европейских национальных чемпионатов.

Читайте также: Футбол. Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед" - видео

Формат

-32 команды будут разбиты на восемь групп – по 4 в каждой. Каждый клуб должен сыграть с оппонентами два мача: дома и на выезде;

-В плей-офф (1/8 финала) выходят победители групп. Играется два матча: дома и на выезде;

-Команды, занявшие вторые места, за право участвовать в плей-офф сразятся с клубами, которые заняли третье место в группе более престижной Лиги Европы.

Время матчей

Поединки будут проводиться параллельно с матчами Лиги Европы: по четвергам в 19:45 и 22:00 по киевскому времени.

Читайте также: Футбол. В FIFA показали лучший гол года: видео

 

 

 

Напишите нам
футбол Лига Европы Лига чемпионов формат уефа турнир еврокубки еврокубок лига конференций
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 