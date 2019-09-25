Футбол. В УЕФА создали новый еврокубок: что нужно знать о турнире

Логотип УЕФА (Фото: Twitter/@32Red)

Вчера, 24 сентября, на исполкоме УЕФА было утверждено название нового европейского клубного турнира, а также была ратифицирована его коммерческая концепция. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

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It’s been announced that there will be a third UEFA club competition called the Europa Conference League.



The new tournament will start in the 21/22 season and the competition will primarily be contested by teams from lower-ranked UEFA member associations. pic.twitter.com/L2vGJCosiv — 32Red (@32Red) September 24, 2019

Лига конференций УЕФА станет третьим по престижности еврокубком и стартует уже в 2021 году. В турнире буду участвовать 32 европейских команды. В то же время количество участников Лиги Европы сократится с 64 до 32 клубов.

Участники

Клубы, занявшие высокие места в чемпионатах, которые находятся в нижней части рейтинга европейских национальных чемпионатов.

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Формат

-32 команды будут разбиты на восемь групп – по 4 в каждой. Каждый клуб должен сыграть с оппонентами два мача: дома и на выезде;

-В плей-офф (1/8 финала) выходят победители групп. Играется два матча: дома и на выезде;

-Команды, занявшие вторые места, за право участвовать в плей-офф сразятся с клубами, которые заняли третье место в группе более престижной Лиги Европы.

Время матчей

Поединки будут проводиться параллельно с матчами Лиги Европы: по четвергам в 19:45 и 22:00 по киевскому времени.

Днями ранее FIFA назвала лучшего футболиста года , лучшего тренера, а также символическую команду сезона.

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