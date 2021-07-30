Футбол. "Ворскла" вылетела из нового еврокубка, драматично проиграв финнам

Полтавская "Ворскла" проиграла финскому "КуПС" в драматичном матче и вылетела из Лиги конференций УЕФА – нового еврокубка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ворскла" повела в счете первой. На 48-й минуте Оливье Тилль в касание замкнул передачу на 11-метровую. Спустя минуту "КуПС" отыгрался: Джордан Себбан забил ударом в девятку из-за штрафной.

На 55-й "Ворскла" снова вышла вперед после гола Александра Скляра ударом головой. Победный счет сохранялся практически до конца матча, но на 90+3-й Урзо Ниссиля с нескольких метров поразил ворота полтавчан.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В экстра-таймах на 95-й минуте красную карточку получил Богдан Кушниренко за жесткий подкат. А на 111-й Ранжел ударом головой принес "КуПС" победу.

2:3. "Ворскла" проиграла "КуПС" на домашнем поле и вылетает из Лиги конференций УЕФА. Неделю назад команды сыграли вничью 2:2 в Куопио. Общий счет противостояния – 4:5 в пользу финнов.

Украину в еврокубках еще представят "Динамо" Киев (групповой этап ЛЧ), "Шахтер" Донецк (квалификация ЛЧ, сыграет с "Генком"), "Заря" Луганск (квалификация Лиги Европы), "Колос" Ковалевка (квалификация Лиги конференций, сыграет с "Шахтер" Караганда).

Смотрите также: "Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото, видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.