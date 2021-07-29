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29.07.2021, 11:05

"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото

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"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото
"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото
"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото"Киев – это мы". ФК "Динамо" представил новую форму в стиле 90-х: фото

Футбольный клуб "Динамо" Киев представил новую форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает его пресс-служба.

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Новая форма "Динамо" состоит из двух комплектов: домашнего бело-голубого и выездного темно-синего. У голкиперов футболки будут ярко салатового цвета. Особенность новых комплектов – прямоугольники на передней части футболок.

На футболках присутствует также флаг Украины, эмблема клуба, логотип New Balance, круглый вырез. На ней есть и слоган "Киев – это мы".

В клубе говорят, что слоган символизирует единство команды с городом и фанатами. Известно, что в Киеве сейчас выступает и главный соперник "Динамо" – "Шахтер", который был вынужден покинуть временно оккупированный Донецк.

В целом в "Динамо" говорят, что новая форма – современная интерпретация спортивной одежды 1990-х. Это дань уважения победам клуба в этом десятилетии, за которое киевляне выиграли восемь Чемпионатов и пять Кубков Украины.

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Фото – пресс-служба ФК "Динамо" Киев

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Теги: футбол, динамо, шахтер, форма, киев - это мы
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