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"Шахтер" – "Динамо". Матч за Суперкубок Украины перенесли на фоне Евро-2020

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 11:33
Шахтер - Динамо, Суперкубок Украины (фото - пресс-служба УПЛ)

Матч за Супрекубок Украины, в котором сыграют "Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк, перенесли на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Премьер Лиги.

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Как сообщается, матч за Суперкубок перенесен с 24 июля на 22 сентября. Он пройдет на НСК Олимпийский в Киеве. Купленные ранее билеты остаются действительными.

В УПЛ объяснили, что приняли такое решение из-за нагрузок, которые выпали на игроков "Динамо" и "Шахтера", а также коротких сроков для их восстановления.

Футболисты именно этих двух клубов составляли костяк сборной Украины на Евро-2020, которая сумела пройти до стадии 1/4 финала и вернулась с турнира 4 июля.

  • Старт УПЛ назначен на 25 июля. В первом туре "Динамо" должно сыграть с донецким "Олимпиком", а "Шахтер" – с "Ингульцом" из пгт Петрово Кировоградской области.

Читайте также: "Нам все по силам". Лидеры сборной Украины отреагировали на вылет с Евро-2020

Марк Сировой
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динамо шахтер УПЛ сборная украины евро-2020 суперкубок
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