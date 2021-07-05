Вчера сборная Украины вернулась с Евро-2020 в Киев. В аэропорту Борисполь ее встречали тысячи болельщиков, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Болельщики приветствовали сборную скандированиями и аплодисментами. Возле аэропорта была сооружена сцена, куда поднимались футболисты, тренеры и другие члены команды.

Болельщики вместе со сборной исполняли гимн страны. С ними пели и известные музыканты – лидер группы ТНМК Фоззи, фронтмен СКАЙ Олег Собчук и рэпер Ярмак.

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После гимна болельщики начали скандировать "Молодцы!". Слово взял главный тренер Андрей Шевченко, его встречали скандированиями "Шева! Шева! Шева!".

"Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали", – сказал Шевченко.

В конце речи Шевченко трижды сделал перекличку с болельщиками "Слава Украине – Героям слава!".

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Фото Павла Кубанова, УАФ

Видео – ПРОФУТБОЛ Digital/YouTube

Марк Сировой

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