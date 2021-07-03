Сборная Украины проиграла сборной Англии в 1/4 финала Евро-2020: фото
03.07.2021, 23:50
Фото: EPA
Сборная Украины со счетом 0:4 проиграла сборной Англии в матче 1/4 финала Евро-2020. Англия выходит в полуфинал турнира, а Украина выбывает из него.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
У англичан отличились Гарри Кейн (4-я и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46), Джордан Хендерсон (63).
- Евро-2020 стартовало 11 июня. На вечер 3 июля в турнире остаются сборные Украины, Англии, Дании, Испании и Италии. Вылетели такие гранды как Франция, Германия, Португалия, Нидерланды и Бельгия. Сегодня, в матче 1/4 финала сборная Дании со счетом 2:1 выиграла у сборной Чехии.
- 36% украинцев верили в то, что чемпионом Европы по футболу станет Украина.
- Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии