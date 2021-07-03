Сборная Украины проиграла сборной Англии в 1/4 финала Евро-2020: фото

Сборная Украины со счетом 0:4 проиграла сборной Англии в матче 1/4 финала Евро-2020. Англия выходит в полуфинал турнира, а Украина выбывает из него.

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У англичан отличились Гарри Кейн (4-я и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46), Джордан Хендерсон (63).

Евро-2020 стартовало 11 июня. На вечер 3 июля в турнире остаются сборные Украины, Англии, Дании, Испании и Италии. Вылетели такие гранды как Франция, Германия, Португалия, Нидерланды и Бельгия. Сегодня, в матче 1/4 финала сборная Дании со счетом 2:1 выиграла у сборной Чехии.

36% украинцев верили в то, что чемпионом Европы по футболу станет Украина.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Вадим Ребрина

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