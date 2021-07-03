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36% украинцев верят, что чемпионом Европы по футболу станет Украина – опрос

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 18:12
36% украинцев верят, что чемпионом Европы по футболу станет Украина – опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

36% украинцев верят в то, что чемпионом Европы по футболу станет Украина. При этом оптимистов больше среди молодежи и женщин. Таковы результаты соцопроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

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Согласно опросу, большинство украинцев (54%) не считают себя футбольными болельщиками, 45% – считают. Фанатов футбола больше среди жителей Запада, граждан старшего поколения и мужчин.

54% опрошенных смотрят матчи Евро-2020 (14% – все игры, 40% – отдельные). 46% – не смотрят вообще. Больше тех, кто активно следит за ходом чемпионата, среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин.

36% верят в то, что чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% – Италия, 10% – Испания, 7% – Бельгия, 2% – Дания, по 1% – Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше всего верят молодежь и женщины, отмечает Рейтинг. 

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2200 респондентов. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,1%. Сроки проведения: 30 июня – 2 июля.

  • Евро-2020 стартовало 11 июня. На утро 3 июля на турнире остаются сборные Украины, Англии, Чехии, Дании, Испании и Италии. Вылетели такие гранды как Франция, Германия, Португалия, Нидерланды и Бельгия.
  • Сегодня сборная Украины и Англии сыграют в 1/4 финала.
  • Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". 



Вадим Ребрина
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