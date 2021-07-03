36% украинцев верят, что чемпионом Европы по футболу станет Украина – опрос

36% украинцев верят в то, что чемпионом Европы по футболу станет Украина. При этом оптимистов больше среди молодежи и женщин. Таковы результаты соцопроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно опросу, большинство украинцев (54%) не считают себя футбольными болельщиками, 45% – считают. Фанатов футбола больше среди жителей Запада, граждан старшего поколения и мужчин.

54% опрошенных смотрят матчи Евро-2020 (14% – все игры, 40% – отдельные). 46% – не смотрят вообще. Больше тех, кто активно следит за ходом чемпионата, среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин.

36% верят в то, что чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% – Италия, 10% – Испания, 7% – Бельгия, 2% – Дания, по 1% – Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше всего верят молодежь и женщины, отмечает Рейтинг.

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2200 респондентов. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,1%. Сроки проведения: 30 июня – 2 июля.

Евро-2020 стартовало 11 июня. На утро 3 июля на турнире остаются сборные Украины, Англии, Чехии, Дании, Испании и Италии. Вылетели такие гранды как Франция, Германия, Португалия, Нидерланды и Бельгия.

Сегодня сборная Украины и Англии сыграют в 1/4 финала.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.