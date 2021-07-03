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Исторический матч. Сегодня сборная Украины играет с Англией – где и во сколько смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 07:48
Сборная Украины на Евро-2020 (фото - ЕРА)
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть

Сегодня сборная Украины и Англии сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Украинцы впервые в истории будут играть в четвертьфинале Чемпионата Европы.

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Поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Смотреть онлайн трансляцию матча Украина – Англия можно будет в cубботу, 3 июля, в 22:00 на каналах Украина, Футбол 1 / 2, платформe OLL.TV.

Украина прошла в четвертьфинал Евро-2020, заняв третье место в группе С и в драматичном матче 1/8 финала обыграв Швецию (1:2). Англия выиграла группу D, а в 1/8 одолела Германию (2:0). Англичане не играют в результативный футбол, но надежны в обороне – за все четыре матча Евро-2020 они не пропустили ни одного гола.

Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале с победителем пары Чехия – Дания (они также играют сегодня, но в 19:00). Вторая пара полуфиналистов уже известна – Италия будет противостоять Испании.

Украина к матчу с Англией подходит с несколькими кадровыми потерями. Из команды ранее уехали два игрока "Динамо": форвард Артем Беседин (получил тяжелую травму в 1/8 финала в матче против Швеции) и защитник Денис Попов (на Евро-2020 не играл, покинул лагерь сборной из-за повреждения икроножной мышцы).

Кроме того, не будет готовиться к матчу с Англией вингер Александр Зубков, который травмировался в поединке против Нидерландов, отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер Андрей Шевченко. При этом наставник сборной Украины сказал, что все в порядке с одним из лидеров команды – Андреем Ярмоленко.

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У Англии на матч с Украиной явных потерь нет. Однако есть вопросы по участию юного вингера "Арсенала" Букайо Сака. Главный тренер Гарет Саутгейт сообщил, что он получил повреждение на тренировке, пишет Sky News.

Украина и Англия встречались между собой семь раз. Один раз победили украинцы, четыре – англичане, трижды была ничья.

Один из самых памятных матчей команд состоялся на групповом этапе Евро-2012, о чем вспоминали в британском посольстве. Тогда англичане победили со счетом 1:0, при этом арбитр матча Виктор Кашаи не засчитал чистый гол украинского форварда Марко Девича.

Последний матч Украина – Англия состоялся в сентябре 2013 года в рамках отбора на Чемпионат мира. Он закончился нулевой ничьей.

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Марк Сировой
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