Евро-2020. Посольство Британии напомнило о Донецке и Крыме перед матчем Украина – Англия

Накануне матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия посольство Великобритании в Украине вспомнило о матче этих команд на Евро-2012, Донецке и Крыме. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter дипучреждения.

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В посольстве напомнили, что на Евро-2012 Украина играла с Англией в Донецке на "Донбасс Арене".

Тогда Англия победила в конкурентном матче, благодаря голу Уэйна Руни, отметили британские дипломаты. При этом в посольстве не упомянули о незасчитанном в том поединке голе форварда сборной Украины Марко Девича.

"Надеемся, что в ближайшее время сборная Украины снова сможет провести домашнюю игру в подконтрольном Украине Донецке, а затем отправится на отдых после сезона в украинский Крым. Великобритания – партнер, друг и сторонник Украины в области безопасности, реформ и развития", – добавили в посольстве.

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Марк Сировой

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