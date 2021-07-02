Евро-2020. Посольство Британии напомнило о Донецке и Крыме перед матчем Украина – Англия
Накануне матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия посольство Великобритании в Украине вспомнило о матче этих команд на Евро-2012, Донецке и Крыме. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter дипучреждения.
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В посольстве напомнили, что на Евро-2012 Украина играла с Англией в Донецке на "Донбасс Арене".
Тогда Англия победила в конкурентном матче, благодаря голу Уэйна Руни, отметили британские дипломаты. При этом в посольстве не упомянули о незасчитанном в том поединке голе форварда сборной Украины Марко Девича.
"Надеемся, что в ближайшее время сборная Украины снова сможет провести домашнюю игру в подконтрольном Украине Донецке, а затем отправится на отдых после сезона в украинский Крым. Великобритания – партнер, друг и сторонник Украины в области безопасности, реформ и развития", – добавили в посольстве.
- Сборная Украины на Евро-2020 заняла третье место в группе С на Евро-2020. Победа Швеции в группе Е позволила ей впервые в истории выйти в 1/8 турнира.
- В ночь с 29 на 30 июня Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020 в экстра-таймах со счетом 1:2.
- 3 июля сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
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