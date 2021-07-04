ЕВРО-2020. Шевченко о поражении от сборной Англии: Нам еще рано брать такие горы

Сборная Украины уступила сборной Англии в четвертьфинале ЕВРО-2020 из-за того, что не доиграла в некоторых эпизодах. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Андрей Шевченко. Видео опубликовано Украинской ассоциацией футбола в YouTube.

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По словам Шевченко, не доиграли в основном на "втором этаже", где заранее был известно, что у англичан есть преимущество. Тренер отметил, что сказалось отсутствие центрального защитника Сергея Кривцова, который мог бы составить англичанам конкуренцию в воздухе.

Шевченко подчеркнул, что у сборной Англии есть преимущество в классе. "Эта гора оказалась для нас неприступной, наверное, нам еще рано брать такие горы", – сказал Шевченко.

В то же время, сборная Украины играла в свой футбол и не отказывалась от своих принципов в течение всего чемпионата, каков бы ни был результат и соперник, уверен Шевченко. Он отметил, что сборной не хватает скамейки запасных и сил. "Но ребята дали все, что могли, я их сегодня за это поблагодарил", – добавил тренер.

ЕВРО-2020 стартовало 11 июня. На вечер 3 июля в турнире остаются сборные Украины, Англии, Дании, Испании и Италии. Вылетели такие гранды как Франция, Германия, Португалия, Нидерланды и Бельгия. Сегодня, в матче 1/4 финала сборная Дании со счетом 2:1 выиграла у сборной Чехии.

36% украинцев верили в то, что чемпионом Европы по футболу станет Украина.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Денис Юдин

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