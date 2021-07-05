"Нам все по силам". Лидеры сборной Украины отреагировали на вылет с Евро-2020
Лидеры сборной Украины – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко – написали посты в Instagram после поражения команды от сборной Англии (0:4) и вылета с Евро-2020.
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"Наше путешествие по Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции! Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее!" – написал Ярмоленко.
Зинченко также благодарил болельщиков. Он уверен: с такой поддержкой и командных духом – сборной Украины "все по силам".
"Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!" – добавил он.
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- На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе С, обыграла Швецию в 1/8 финала (1:2) и проиграла Англии в четвертьфинале (0:4).
- Украинцы продержались на турнире дольше ряда фаворитов: Франции, Португалии, Германии, Нидерландов.
- В полуфиналах Евро-2020 пройдут матчи Англия – Дания и Италия – Испания. Финал состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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