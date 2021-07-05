"Нам все по силам". Лидеры сборной Украины отреагировали на вылет с Евро-2020

Лидеры сборной Украины – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко – написали посты в Instagram после поражения команды от сборной Англии (0:4) и вылета с Евро-2020.

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"Наше путешествие по Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции! Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее!" – написал Ярмоленко.

Зинченко также благодарил болельщиков. Он уверен: с такой поддержкой и командных духом – сборной Украины "все по силам".

"Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!" – добавил он.

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Марк Сировой

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