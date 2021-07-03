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Рекорд. На Евро-2020 забили больше автоголов, чем суммарно на всех предыдущих Евро

03.07.2021, 15:23
Рекорд. На Евро-2020 забили больше автоголов, чем суммарно на всех предыдущих Евро - Фото
Автогол Дениса Закария, Швейцария - Испания, Евро-2020 (фото - ЕРА)

На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых. О рекорде сообщает статистический ресурс Opta в Twitter.

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Как сообщается автогол швейцарца Дениса Закария в матче с Испанией стал 10 мячом в свои ворота на Евро-2020. На всех 15 предыдущих Чемпионатах Европы суммарно было забито девять автоголов.

Евро-2020 началось с автогола. Первый гол на турнире забил турецкий защитником Мерихом Демиралом – он срезал мяч в свои ворота в поединке против Италии.

После него автоголами на Евро-2020 отметились Лукаш Градецки (Финляндия), Матс Хуммельс (Германия), Войцех Щесны (Польша), Рубеном Диаш, Рафаэль Геррейро (оба – Португалия), Мартин Дубравка, Юрай Куцка (оба – Словакия), Педри (Испания) и Закария (Швейцария).

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Марк Сировой
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