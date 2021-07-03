Рекорд. На Евро-2020 забили больше автоголов, чем суммарно на всех предыдущих Евро
На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых. О рекорде сообщает статистический ресурс Opta в Twitter.
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Как сообщается автогол швейцарца Дениса Закария в матче с Испанией стал 10 мячом в свои ворота на Евро-2020. На всех 15 предыдущих Чемпионатах Европы суммарно было забито девять автоголов.
Евро-2020 началось с автогола. Первый гол на турнире забил турецкий защитником Мерихом Демиралом – он срезал мяч в свои ворота в поединке против Италии.
После него автоголами на Евро-2020 отметились Лукаш Градецки (Финляндия), Матс Хуммельс (Германия), Войцех Щесны (Польша), Рубеном Диаш, Рафаэль Геррейро (оба – Португалия), Мартин Дубравка, Юрай Куцка (оба – Словакия), Педри (Испания) и Закария (Швейцария).
- Ранее Евро-2020 стал самым результативным Чемпионатом Европы в истории.
- Уже известна одна пара полуфинала Евро-2020: Италия сыграет с Испанией.
- Сегодня определится вторая пара полуфиналистов. Победитель матча Украина – Англия сыграет с победителем поединка Чехия – Дания.
- Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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