Рекорд. На Евро-2020 забили больше автоголов, чем суммарно на всех предыдущих Евро

На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых. О рекорде сообщает статистический ресурс Opta в Twitter.

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Как сообщается автогол швейцарца Дениса Закария в матче с Испанией стал 10 мячом в свои ворота на Евро-2020. На всех 15 предыдущих Чемпионатах Европы суммарно было забито девять автоголов.

Евро-2020 началось с автогола. Первый гол на турнире забил турецкий защитником Мерихом Демиралом – он срезал мяч в свои ворота в поединке против Италии.

После него автоголами на Евро-2020 отметились Лукаш Градецки (Финляндия), Матс Хуммельс (Германия), Войцех Щесны (Польша), Рубеном Диаш, Рафаэль Геррейро (оба – Португалия), Мартин Дубравка, Юрай Куцка (оба – Словакия), Педри (Испания) и Закария (Швейцария).

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Марк Сировой

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