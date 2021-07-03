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Евро-2020. Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 09:25
Евро-2020. Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал – фото - Фото
Бельгия 1 - 2 Италия, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Сборная Италии со счетом 1:2 обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020.

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На 13-й минуте итальянский защитник Леонардо Бонуччи забил гол, подключившись к стандарту. Однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора на системе VAR – был офсайд.

На 31-й итальянец Николо Барелла вырвался из окружения троих бельгийских защитников и забил гол мощным ударом под штангу.

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На 44-й Италия увеличила разницу в счете. Лоренцо Инсинье сместился в центр с левого фланга и забил гол обводным ударом.

На 45+2-й бельгии удалось сравнять счет. Джованни Ди Лоренцо сбил Жереми Доку в штрафной площадке, а Ромелу Лукаку реализовал пенальти.

Во втором тайме Лукаку мог забить снова. Кевин Де Брюйне выдал ему передачу на практически пустые ворота, однако форвард пробил в защитника. Также опасно пробивал после смещения в центр Жереми Доку – мимо.

У итальянцев забить мог один из лидеров итальянцев Леонардо Спинаццола, однако мяч после его удара слету не попал в створ ворот. В концовке матча Спинаццола получил, похоже, серьезную травму. Его вынесли с поля медики. 

1:2. Италия выбивает Бельгию с Евро-2020 и выходит в полуфинал турнира, где сыграет с Испанией, которая победила Швейцарию в серии пенальти. Итальянцы продолжают свою невероятную серию без поражений – "скуадра адзурра" не проигрывает уже 32 матча подряд.

  • Сегодня определится вторая пара полуфиналистов Евро-2020. Победитель матча Украина – Англия сыграет с победителем пары Чехия – Дания.
  • Полуфиналы Евро-2020 состоятся 6 и 7 июля. Финал пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Марк Сировой
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