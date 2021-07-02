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Евро-2020. Испания победила Швейцарию и первой вышла в полуфинал

02.07.2021, 22:17
Евро-2020. Испания победила Швейцарию и первой вышла в полуфинал - Фото
Фото: EPA-EFE/Anatoly Maltsev

Сегодня, 2 июля, сборная Испании победила сборную Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Итог игры Испания – Швейцария решили пенальти.

Матч закончился со счетом 3:1.

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Игра состоялась в российском Санкт-Петербурге, на стадионе "Газпром-Арена".

Первые два гола забили швейцарцы: первый – в свои ворота (отличился защитник Закариа), второй – в ворота соперника (полузащитник Шакари).

В середине второго тайма красную карточку получил полузащитник Фройлер и швейцарская сборная осталась в меньшинстве.

Тем не менее, после основного времени игры и экстра-таймов счет оставался 1:1, а в серии послематчевых пенальти испанцы переиграли соперников.

Сегодня предстоит матч сборных Бельгии и Италии.

Завтра, 3 июля, сразятся Украина с Англией и Чехия с Данией.

  • С Евро-2020 уже вылетели четыре фаворита: Франция (действующий чемпион мира), Португалия (действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций УЕФА), Германия (предыдущий чемпион мира) и Нидерланды (финалист Лиги наций УЕФА).
  • Полуфиналы Евро-2020 состоятся 6 и 7 июля, финал будет 11 июля.

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Наталия Медведева
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футбол евро-2020
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