Футбол. Клубы чемпионата Украины обязали нанести на форму "Слава Украине" и "Героям слава"
16.07.2021, 15:04
Форма сборной Украины на Евро-2020 (Фото – Андрей Павелко, Facebook)
Клубы, которые будут играть в Украинской премьер-лиге, Кубке Украины по футболу, а также Суперкубке Украины, обязаны наносить на игровой футболке большую эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава". Об этом говорится в новом регламенте Украинской ассоциации футбола.
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Сообщается, что эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча.
- Перед Евро-2020 после запроса Российского футбольного союза УЕФА обязал убрать слоган "Героям слава" с формы сборной Украины. Однако разрешил оставить надпись "Слава Украине" и карту страны с временно оккупированным Россией Крымом.
- На переговоры с УЕФА в Рим срочно вылетел глава УАФ Андрей Павелко. Позже он решил созвать в онлайн-режиме Исполком УАФ, чтобы утвердить лозунги и карту официальными футбольными символами Украины.
- Позже УАФ единогласно утвердил слоганы "Слава Украине!" и "Героям Слава!" официальными футбольными символами Украины.
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