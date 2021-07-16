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Футбол. Клубы чемпионата Украины обязали нанести на форму "Слава Украине" и "Героям слава"

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 15:04
Футбол. Клубы чемпионата Украины обязали нанести на форму
Форма сборной Украины на Евро-2020 (Фото – Андрей Павелко, Facebook)

Клубы, которые будут играть в Украинской премьер-лиге, Кубке Украины по футболу, а также Суперкубке Украины, обязаны наносить на игровой футболке большую эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава". Об этом говорится в новом регламенте Украинской ассоциации футбола. 

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Сообщается, что эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча. 

Читайте также: У Зеленского отреагировали на скандал с запретом лозунга "Героям Слава" на форме сборной

Станислав Стороженко
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Спорт футбол УПЛ эмблема премьер-лига уаф
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