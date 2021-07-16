Футбол. Клубы чемпионата Украины обязали нанести на форму "Слава Украине" и "Героям слава"

Клубы, которые будут играть в Украинской премьер-лиге, Кубке Украины по футболу, а также Суперкубке Украины, обязаны наносить на игровой футболке большую эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава". Об этом говорится в новом регламенте Украинской ассоциации футбола.

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Сообщается, что эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча.

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Станислав Стороженко

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