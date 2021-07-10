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В "Динамо" перешел форвард "ЦСКА" Москва, который публично выступил против Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 13:57
В
Илья Шкурин (Фото - пресс-служба Динамо)

Киевское "Динамо" подписало форварда московского "ЦСКА" Илью Шкурина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Игрок отыграет в Украине один год, однако у "Динамо" есть возможность выкупить Шкурина. В прошлом сезоне чемпионата России Шкурин провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами. До московского клуба беларус играл в минском "Энергетик-БГУ", в котором он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны с 19 голами, при том что клуб занял лишь 12 место из 16 в турнирной таблице.

Игрок публично выступал против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – он отказался играть за сборную страны в знак протеста против режима. 

"Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – писал Шкурин в своем Instagram.

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Публикация от Ilya (@ilya_shkurin99)

Станислав Стороженко
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футбол беларусь александр лукашенко динамо киев илья шкурин
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