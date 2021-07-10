В "Динамо" перешел форвард "ЦСКА" Москва, который публично выступил против Лукашенко

Киевское "Динамо" подписало форварда московского "ЦСКА" Илью Шкурина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Игрок отыграет в Украине один год, однако у "Динамо" есть возможность выкупить Шкурина. В прошлом сезоне чемпионата России Шкурин провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами. До московского клуба беларус играл в минском "Энергетик-БГУ", в котором он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны с 19 голами, при том что клуб занял лишь 12 место из 16 в турнирной таблице.

Игрок публично выступал против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – он отказался играть за сборную страны в знак протеста против режима.

"Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – писал Шкурин в своем Instagram.

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В июне 2021-го после победы в Чемпионате и Кубке Украины президент столичного ФК "Динамо" Игорь Суркис продлил контракт с главным тренером клуба Мирча Луческу до лета 2023 года.

Станислав Стороженко

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