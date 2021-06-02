Контракт продлили. Луческу останется тренером "Динамо" еще минимум на два года

Президент столичного ФК "Динамо" Игорь Суркис продлил контракт с главным тренером клуба Мирча Луческу до лета 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте "Динамо".

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Решение о продлении контракта с Луческу было принято во время совместной поездки наставника и президента ФК на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу", – заявил Суркис.

По его словам, за прошедший год и клуб, и команда "сделали большой шаг вперед" и он надеется, что прогресс продолжится.

23 июля 2020 года Луческу был назначен главным тренером "Динамо". Часть фанатов "Динамо" остались недовольны назначение и заявили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Президент "Динамо" Суркис объяснил фанатам назначение, что Луческу достаточно опытен и мотивирован обыграть "Шахтер", поскольку якобы затаил обиду на донецкий клуб из-за отказа в продлении контракта.

В ноябре в СМИ появилась информация, что Мирча уходит из "Динамо", но сам тренер ее опроверг.

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Дарья Мостовая

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