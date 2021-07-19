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Футбол. "Шахтер" сыграет с бельгийским клубом в квалификации Лиги чемпионов

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 13:26
Футбол.
Шахтер - Генк, Лига чемпионов (фото - FC SHAKHTAR, Facebook)

Донецкий "Шахтер" сыграет с бельгийским "Генком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. О таких результатах жеребьевки сообщает пресс-служба украинского клуба.

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Первый матч состоится в Бельгии 3/4 августа, второй – в Украине 10 августа.

"Генк" в предыдущем сезоне занял четвертое место в регулярном чемпионате Бельгии и второе – в чемпионском раунде.

"Шахтер" финишировал вторым в Украинской Премьер-Лиге, уступив золотые медали принципиальному сопернику – киевскому "Динамо".

"Шахтер" и "Генк" будут впервые играть друг с другом в официальных матчах. В то же время бельгийцы ранее встречались с "Динамо". В 2013 году они дважды победили киевлян в групповом этапе Лиги Европы – 0:1 и 3:1.

Марк Сировой
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Лига чемпионов шахтер ЛЧ квалификация жеребьевка генк
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