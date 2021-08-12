"Был бы счастлив". Ребров впервые прокомментировал возможное назначение в сборную Украины

Украинский тренер Сергей Ребров был бы рад возглавить сборную Украины по футболу, но сейчас привержен контракту с клубом "Аль-Айна" из ОАЭ. Слова Реброва приводит пресс-служба эмиратского клуба.

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"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взял на себя задачу тренировать национальную сборную своей страны. Но я здесь сейчас и привержен своему контракту (с Аль-Айном, – ред.)", – заявил специалист.

При этом Ребров добавил, что обязательно возьмет работу тренера сборной Украины, если клуб решит, что он должен уйти.

Он также сказал, что доволен работой "Аль-Айна" на сборах в Испании и хочет квалифицироваться в Азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Марк Сировой

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