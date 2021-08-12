"Был бы счастлив". Ребров впервые прокомментировал возможное назначение в сборную Украины
Украинский тренер Сергей Ребров был бы рад возглавить сборную Украины по футболу, но сейчас привержен контракту с клубом "Аль-Айна" из ОАЭ. Слова Реброва приводит пресс-служба эмиратского клуба.
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"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взял на себя задачу тренировать национальную сборную своей страны. Но я здесь сейчас и привержен своему контракту (с Аль-Айном, – ред.)", – заявил специалист.
При этом Ребров добавил, что обязательно возьмет работу тренера сборной Украины, если клуб решит, что он должен уйти.
Он также сказал, что доволен работой "Аль-Айна" на сборах в Испании и хочет квалифицироваться в Азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.
- Ребров был лидером киевского "Динамо" в 1990-2000-х, а после завершения карьеры успешно тренировал столичный клуб.
- Этим летом Ребров покинул венгерский "Ференцварош" и перешел в эмиратский "Аль-Айн".
- 1 августа сборную Украины покинул главный тренер Андрей Шевченко, несмотря на успех команды на Евро-2020.
- Ребров – главный кандидат на должность у руля сборной, однако контракт с "Аль-Айном" создает трудности в его назначении.
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